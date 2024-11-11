Маршрут следования и продажа билетов
15:54
1 д. 6 ч. 36 мин.
22:30
30
Маршрут следования поезда 287М Москва — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
15:54
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
18:42
19:08
145 км.
2 ч. 48 мин.
Троекурово
21:22
21:24
289 км.
5 ч. 28 мин.
Раненбург
21:47
21:49
313 км.
5 ч. 53 мин.
Богоявленск
22:11
22:13
335 км.
6 ч. 17 мин.
Мичуринск
Воронежский
22:48
23:00
375 км.
6 ч. 54 мин.
Грязи
Воронежские
23:50
23:55
431 км.
7 ч. 56 мин.
Воронеж 1
02:12
02:57
534 км.
10 ч. 18 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
04:22
04:25
614 км.
12 ч. 28 мин.
Евдаково
05:02
05:03
644 км.
13 ч. 8 мин.
Россошь
06:02
06:17
703 км.
14 ч. 8 мин.
Зайцевка
07:24
07:26
768 км.
15 ч. 30 мин.
Кутейниково
08:01
08:03
805 км.
16 ч. 7 мин.
Миллерово
08:51
08:53
860 км.
16 ч. 57 мин.
Каменская
09:55
09:57
926 км.
18 ч. 1 мин.
Лихая
10:26
10:36
945 км.
18 ч. 32 мин.
Зверево
11:03
11:05
961 км.
19 ч. 9 мин.
Сулин
11:31
11:33
976 км.
19 ч. 37 мин.
Шахтная
12:14
12:16
994 км.
20 ч. 20 мин.
Новочеркасск
13:04
13:06
1030 км.
21 ч. 10 мин.
Ростов
Главный
14:01
14:44
1068 км.
22 ч. 7 мин.
Староминская-Тимашевск
16:24
16:27
1159 км.
1 д. 0 ч. 30 мин.
Каневская
17:07
17:09
1206 км.
1 д. 1 ч. 13 мин.
Брюховецкая
17:38
17:40
1238 км.
1 д. 1 ч. 44 мин.
Тимашевская
18:06
18:24
1257 км.
1 д. 2 ч. 12 мин.
Полтавская
19:30
19:32
1321 км.
1 д. 3 ч. 36 мин.
Протока
19:52
19:54
1334 км.
1 д. 3 ч. 58 мин.
Крымская
21:03
21:10
1371 км.
1 д. 5 ч. 9 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
21:45
22:00
1399 км.
1 д. 5 ч. 51 мин.
Новороссийск
22:30
1413 км.
1 д. 6 ч. 36 мин.
