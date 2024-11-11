Маршрут следования и продажа билетов
10:31
23 ч. 29 мин.
10:00
16
Маршрут следования поезда 191С Ростов-на-Дону — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
10:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новочеркасск
11:22
11:24
38 км.
0 ч. 51 мин.
Шахтная
12:52
12:54
74 км.
2 ч. 21 мин.
Сулин
13:32
13:34
92 км.
3 ч. 1 мин.
Зверево
13:54
13:56
107 км.
3 ч. 23 мин.
Лихая
14:20
14:48
123 км.
3 ч. 49 мин.
Каменская
15:14
15:16
142 км.
4 ч. 43 мин.
Миллерово
16:15
16:21
208 км.
5 ч. 44 мин.
Россошь
19:10
19:50
359 км.
8 ч. 39 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
21:25
22:00
447 км.
10 ч. 54 мин.
Воронеж 1
23:25
00:18
527 км.
12 ч. 54 мин.
Усмань
01:30
01:32
582 км.
14 ч. 59 мин.
Грязи
Воронежские
02:16
02:32
631 км.
15 ч. 45 мин.
Мичуринск
Воронежский
03:23
03:26
687 км.
16 ч. 52 мин.
Рязань 2
06:12
06:35
885 км.
19 ч. 41 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
10:00
1066 км.
23 ч. 29 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Так себе поезд. Пыльные окна которые мылись наверное в прошлом веке. Грязный туалет, такой что сходить противно было. В остальном обычные российские реалии
Благодарю за хорошую поездку. Ехал с женой и ребенком из Ростова в сентябре 2021 и нам все понравилось. Брали плацкарт. Стоимость билетов полностью соответствует качеству.
Если бы не женщина-пассажирка с огроменными сумками с которой мне пришлось поругаться, то все было бы очень даже хорошо. Но из-за этого инцидента общее впечатление о поезде было подпорчено. Плюс эти мужики которые храпят по ночам так что пол вагона не может заснуть.
Очень хороший поезд и замечательная поездка выдалась! Благодарю работников поезда за заботу и внимание, которое они оказывали на протяжении всей поездки.
Просто поезд. С грязным туалетом.
Поездка прошла нормально, часто езжу в столицу по делам и предпочитаю делать это на поезде. В процессе поездки есть ощущение дороги, которое я очень люблю.