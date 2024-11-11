Маршрут следования и продажа билетов
09:41
1 д. 20 ч. 59 мин.
06:40
40
Маршрут следования поезда 559М Москва — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
09:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бекасово 1
10:44
10:46
57 км.
1 ч. 3 мин.
Обнинское
11:18
11:20
97 км.
1 ч. 37 мин.
Малоярославец
11:36
11:38
109 км.
1 ч. 55 мин.
Калуга
Сергиев Скит
12:21
12:23
165 км.
2 ч. 40 мин.
Воротынск
12:34
12:36
174 км.
2 ч. 53 мин.
Сухиничи
Главные
13:23
13:53
237 км.
3 ч. 42 мин.
Брянск Орловский
15:20
16:57
346 км.
5 ч. 39 мин.
Навля
17:45
17:47
395 км.
8 ч. 4 мин.
Комаричи
18:42
18:44
444 км.
9 ч. 1 мин.
Дмитриев-Льговский
19:26
19:28
481 км.
9 ч. 45 мин.
Льгов-Киевский
20:49
21:09
537 км.
11 ч. 8 мин.
Курчатов
21:42
21:44
563 км.
12 ч. 1 мин.
Курск
22:34
23:05
604 км.
12 ч. 53 мин.
Касторная-Курская
01:40
01:50
732 км.
15 ч. 59 мин.
Воронеж 1
03:23
04:10
810 км.
17 ч. 42 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
06:32
07:32
890 км.
20 ч. 51 мин.
Россошь
09:35
10:05
978 км.
23 ч. 54 мин.
Митрофановка
10:33
10:35
1002 км.
1 д. 0 ч. 52 мин.
Кутейниково
11:59
12:01
1081 км.
1 д. 2 ч. 18 мин.
Миллерово
12:53
13:09
1136 км.
1 д. 3 ч. 12 мин.
Каменская
14:05
14:07
1202 км.
1 д. 4 ч. 24 мин.
Лихая
14:33
14:46
1221 км.
1 д. 4 ч. 52 мин.
Зверево
15:12
15:14
1237 км.
1 д. 5 ч. 31 мин.
Сулин
15:33
15:35
1252 км.
1 д. 5 ч. 52 мин.
Шахтная
16:08
16:10
1270 км.
1 д. 6 ч. 27 мин.
Новочеркасск
18:41
18:43
1306 км.
1 д. 9 ч. 0 мин.
Ростов
Главный
19:40
19:57
1344 км.
1 д. 9 ч. 59 мин.
Кущевка
21:06
21:10
1418 км.
1 д. 11 ч. 25 мин.
Выселки
00:05
00:10
1526 км.
1 д. 14 ч. 24 мин.
Кореновск
01:15
01:20
1545 км.
1 д. 15 ч. 34 мин.
Динская
02:24
02:27
1579 км.
1 д. 16 ч. 43 мин.
Краснодар 1
03:02
03:09
1606 км.
1 д. 17 ч. 21 мин.
Северская
04:07
04:09
1634 км.
1 д. 18 ч. 26 мин.
Ильская
04:20
04:22
1644 км.
1 д. 18 ч. 39 мин.
Ахтырская
04:38
04:40
1660 км.
1 д. 18 ч. 57 мин.
Абинская
04:57
04:59
1675 км.
1 д. 19 ч. 16 мин.
Крымская
05:14
05:19
1686 км.
1 д. 19 ч. 33 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
05:53
06:08
1714 км.
1 д. 20 ч. 12 мин.
Новороссийск
06:40
1728 км.
1 д. 20 ч. 59 мин.
