Маршрут следования и продажа билетов
17:10
1 д. 1 ч. 20 мин.
18:30
28
Маршрут следования поезда 506С Новороссийск — Тамбов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Тамбов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
17:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
17:39
17:44
14 км.
0 ч. 29 мин.
Крымская
18:17
18:22
42 км.
1 ч. 7 мин.
Тимашевская
21:08
21:43
150 км.
3 ч. 58 мин.
Брюховецкая
22:06
22:08
169 км.
4 ч. 56 мин.
Каневская
22:35
22:37
201 км.
5 ч. 25 мин.
Староминская-Тимашевск
23:21
23:24
248 км.
6 ч. 11 мин.
Ростов
Главный
00:50
01:08
339 км.
7 ч. 40 мин.
Новочеркасск
02:04
02:06
377 км.
8 ч. 54 мин.
Шахтная
02:53
02:55
413 км.
9 ч. 43 мин.
Сулин
03:23
03:25
431 км.
10 ч. 13 мин.
Зверево
03:48
03:50
446 км.
10 ч. 38 мин.
Лихая
04:13
04:30
462 км.
11 ч. 3 мин.
Каменская
04:57
05:00
481 км.
11 ч. 47 мин.
Миллерово
05:56
05:58
547 км.
12 ч. 46 мин.
Кутейниково
06:50
06:51
602 км.
13 ч. 40 мин.
Россошь
08:23
08:49
704 км.
15 ч. 13 мин.
Подгорное
09:14
09:16
728 км.
16 ч. 4 мин.
Евдаково
10:08
10:10
765 км.
16 ч. 58 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
10:48
10:55
795 км.
17 ч. 38 мин.
Колодезная
11:45
11:47
838 км.
18 ч. 35 мин.
Воронеж 1
12:45
14:00
875 км.
19 ч. 35 мин.
Графская
14:55
14:57
909 км.
21 ч. 45 мин.
Усмань
15:18
15:20
931 км.
22 ч. 8 мин.
Грязи
Воронежские
16:00
16:05
980 км.
22 ч. 50 мин.
Мичуринск
Уральский
16:55
17:25
1038 км.
23 ч. 45 мин.
Никифоровка
17:49
17:51
1057 км.
1 д. 0 ч. 39 мин.
Тамбов 1
18:30
1104 км.
1 д. 1 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде было жарко, ехали и мучились. На счет обслуживающего персонала ничего не могу сказать ни плохого, ни хорошего. Обычные проводницы. Где-то подмели. Где-то забыли.
Забавные двойные стандарты у нас. Был начальник поезда, который ходил и спрашивал, все ли хорошо. Я сказал, что не доволен тем, что туалет грязный и не мылся. Он сказал, что якобы по их внутреннему регламенту, туалет должен мыться раз в 4 часа. НО!!! За все 20 часов которые мы провели в поезде его НИ РАЗУ никто не убрал.
Спасибо, поездка принесла только положительные эмоции! Благодарю.
Ехали с приятелем в 15 вагоне! Такого я не ожидал вообще. В вагоне было душно. Кондиционер не работал. Проводница в мыле бегает туда-сюда, как заведенная. Нервная. В общем совок да и только.
В последний раз я довольно давно ездила на поездах. Хочу сказать, что мне всё вполне понравилось. В вагоне было кофортно ехать. Приветливая стюардесса.