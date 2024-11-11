Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 739Ж Воронеж — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воронеж — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воронеж 1
16:21
0 км.
0 ч. 0 мин.
Грязи
Воронежские
17:34
17:38
103 км.
1 ч. 13 мин.
Мичуринск
Воронежский
18:16
18:20
159 км.
1 ч. 55 мин.
Богоявленск
18:50
18:52
199 км.
2 ч. 29 мин.
Рязань 2
20:27
20:32
357 км.
4 ч. 6 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
22:46
538 км.
6 ч. 25 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Классный поезд,удобный и не дорогой. Мне понравилось
Что сказать? Если в такую дикую жару они не удосужились починить нормально кондиционер и считают нормой что 50 пассажиров едут как в духовке, то такому поезду можно только КОЛ поставить и никакой другой оценки он недостоен.
Хороший уровень уборки вагонов. Так как сейчас пандемия, очень приятно было видеть как проводница периодически проходит и протирает поручни и другие места, за которые люди трогают руками, каким-то дезирфицирующим средством.
Большое спасибо проводнику Алексею за то что помог нам поднять и спустить чемоданы. Вы не представляете насколько вы нам помогли! Ехали в 7 вагоне. Обслуживание было идеальным!
Один из моих самых любимых поездов. Сколько я ни ездила – всегда все чисто, аккуратно. Вежливое отношение к пассажирам и поезд едет тоже довольно быстро.
Вагон ресторан не понравился потому что нормальных вкусных блюд я там не видела. Также во время поездки в туалете закончилась бумага и салфетки. Пока я не указала на это проводнику, он даже не думал сам зайти проверить.