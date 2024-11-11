Маршрут следования и продажа билетов
20:05
1 д. 13 ч. 37 мин.
09:42
24
Маршрут следования поезда 035А Санкт-Петербург — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
20:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
22:00
22:01
116 км.
1 ч. 55 мин.
Малая Вишера
22:28
22:29
159 км.
2 ч. 23 мин.
Окуловка
23:19
23:20
240 км.
3 ч. 14 мин.
Бологое-Московское
00:07
00:19
310 км.
4 ч. 2 мин.
Тверь
01:48
01:50
470 км.
5 ч. 43 мин.
Рязань 2
06:31
06:57
812 км.
10 ч. 26 мин.
Богоявленск
08:47
08:49
970 км.
12 ч. 42 мин.
Мичуринск
Воронежский
09:32
09:37
1010 км.
13 ч. 27 мин.
Грязи
Воронежские
10:22
10:27
1066 км.
14 ч. 17 мин.
Воронеж 1
12:10
12:55
1169 км.
16 ч. 5 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
14:45
14:50
1249 км.
18 ч. 40 мин.
Россошь
16:35
16:40
1337 км.
20 ч. 30 мин.
Каменская
20:03
20:05
1548 км.
23 ч. 58 мин.
Лихая
20:28
20:40
1567 км.
1 д. 0 ч. 23 мин.
Ростов
Главный
23:20
23:35
1677 км.
1 д. 3 ч. 15 мин.
Краснодар 1
03:04
03:09
1927 км.
1 д. 6 ч. 59 мин.
Горячий Ключ
04:24
05:05
1969 км.
1 д. 8 ч. 19 мин.
Туапсе
06:45
06:50
2030 км.
1 д. 10 ч. 40 мин.
Лазаревская
07:30
07:35
2057 км.
1 д. 11 ч. 25 мин.
Лоо
08:27
08:30
2089 км.
1 д. 12 ч. 22 мин.
Сочи
08:53
09:10
2105 км.
1 д. 12 ч. 48 мин.
Хоста
09:29
09:31
2118 км.
1 д. 13 ч. 24 мин.
Адлер
09:42
2126 км.
1 д. 13 ч. 37 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 9
Первый раз ехал данным маршрутом на данном поезде, обычно летал на самолёте. По времени вышло больше конечно чем на самолёте, зато удалось сэкономить неплохую сумму денег, поездка на поезде стоила того.
Скажу только добрые слова в адрес всех проводников что обслуживали этот поезд. Все чистенькие, опрятные, вежливые. В вагоне чисто. Прямо сердце радуется что так люди относятся к своим служебным обязанностям. Спасибо за ваш нелегкий труд.
Нормальный поезд. Ехали в 1-м купе 9-го вагона. Доехали с детьми с комфортом. Питание было вкусным и разнообразным. В вагоне соблюдался порядок. Все спорные вопросы, что возникали, проводница регулировала быстро и профессионально. Спасибо!
Привет! Нам очень понравилось ехать на Пальмире! Я впервые ездила на двухэтажном поезде и этот опыт оказался очень позитивным) Вкусная еда, приветливые проводники, уютная атмосфера и все чистое и новое. Что еще можно желать в поездке?))))
Ехали в 5 вагоне (СВ) – просто ШИКАРНАЯ ОБСТАНОВКА. Ужин включили в стоимость, когда принесли – мы приятно удивились. Все было очень вкусное. Единственное – мне кажется что на верхних полках высоким пассажирам будет не очень комфортно. Там совсем мало места…
Добрый день! Странно, но почему-то исчезли одноразовые тапочки. Когда я в прошлый раз ехал – мне их выдавали и было очень комфортно передвигаться по поезду. В этот раз (так как их выдают) я не брал с собой тапочки, а тут уже оказывается, что они не входят в стоимость билета. В остальном все как и в прошлый раз, но вот этот момент меня немного напряг. Разве сложно предупредить заранее об изменениях?
Здравствуйте. Хочу оставить отзыв об этом поезде, так как ездила на нем 13.05.2021 в Адлер. Что хочу сказать. Персонал поезда очень доброжелательный и приветливый. Проводницы улыбаются и это вызывает ощущение праздника! В поезде чисто, еда вкусная. Я не знаю, что еще можно улучшить!
Нам все понравилось, ехали семьей. Сын был в восторге от двухэтажного поезда. Советую.
Вагон ресторан полное г**но мест нет еду в купе не носят совсем некому носить извените говорят они сиди голодный пи**рский поезд