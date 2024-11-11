Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 513В Тамбов — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тамбов — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тамбов 1
08:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Никифоровка
09:23
09:25
47 км.
0 ч. 58 мин.
Мичуринск
Уральский
09:54
10:40
66 км.
1 ч. 29 мин.
Грязи
Воронежские
11:35
11:40
124 км.
3 ч. 10 мин.
Усмань
12:20
12:22
173 км.
3 ч. 55 мин.
Графская
12:40
12:42
195 км.
4 ч. 15 мин.
Воронеж 1
13:20
14:20
229 км.
4 ч. 55 мин.
Колодезная
15:17
15:19
266 км.
6 ч. 52 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:47
17:02
309 км.
8 ч. 22 мин.
Евдаково
17:42
17:44
339 км.
9 ч. 17 мин.
Подгорное
18:23
18:25
376 км.
9 ч. 58 мин.
Россошь
18:56
19:12
400 км.
10 ч. 31 мин.
Кутейниково
21:05
21:07
502 км.
12 ч. 40 мин.
Миллерово
22:03
22:05
557 км.
13 ч. 38 мин.
Каменская
23:00
23:02
623 км.
14 ч. 35 мин.
Лихая
23:26
23:53
642 км.
15 ч. 1 мин.
Зверево
00:25
00:27
658 км.
16 ч. 0 мин.
Сулин
00:50
00:52
673 км.
16 ч. 25 мин.
Шахтная
01:24
01:26
691 км.
16 ч. 59 мин.
Новочеркасск
02:40
02:42
727 км.
18 ч. 15 мин.
Ростов
Главный
03:33
03:50
765 км.
19 ч. 8 мин.
Староминская-Тимашевск
05:17
05:19
856 км.
20 ч. 52 мин.
Каневская
06:00
06:02
903 км.
21 ч. 35 мин.
Брюховецкая
06:32
06:34
935 км.
22 ч. 7 мин.
Краснодар 1
10:12
10:18
1021 км.
1 д. 1 ч. 47 мин.
Абинская
11:28
11:30
1089 км.
1 д. 3 ч. 3 мин.
Анапа
13:20
1154 км.
1 д. 4 ч. 55 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Мдааа…. Я реально думала, что таких поездов уже не существует, однако как оказалось – я сильно ошибалась. Такие поезда есть и это ужасно. Все старое и пошарпанное, все трясется и дребезжит так, что невозможно нормально ехать спокойно.
В вагоне стойкий неприятный запах старости и грязи, который никакими средствами уже не вымоешь. Грязные туалеты. Я не первый раз езжу на поезде, но такое реально впервые со мной.
Что сказать. Когда ехали – наш кондиционер сначала еле дул и часто отключался. А после этого через некоторое время вообще перестал работать. Последние часы поездки жарились в прямом смысле слова.
Мне довелось ехать на верхней полке и скажу только одно – было невыносимо ражко. Тот кондиционер который якобы должен был работать работал так, что в вагоне у нас было жарче чем на улице.
Ехала в совершено новом вагоне и безумно этому рада!!! У нас все было как нужно и все работало. Кондиционер работал, вообще было супер всё.