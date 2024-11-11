Маршрут следования и продажа билетов
21:55
1 д. 7 ч. 53 мин.
05:48
30
Маршрут следования поезда 288С Новороссийск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
21:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
22:25
22:30
14 км.
0 ч. 30 мин.
Крымская
23:05
23:15
42 км.
1 ч. 10 мин.
Протока
00:14
00:16
79 км.
2 ч. 19 мин.
Полтавская
00:35
00:37
92 км.
2 ч. 40 мин.
Тимашевская
01:38
01:52
156 км.
3 ч. 43 мин.
Брюховецкая
02:15
02:17
175 км.
4 ч. 20 мин.
Каневская
02:44
02:46
207 км.
4 ч. 49 мин.
Староминская-Тимашевск
03:55
03:57
254 км.
6 ч. 0 мин.
Ростов
Главный
05:20
05:45
345 км.
7 ч. 25 мин.
Новочеркасск
06:40
06:42
383 км.
8 ч. 45 мин.
Шахтная
07:27
07:29
419 км.
9 ч. 32 мин.
Сулин
08:26
08:28
437 км.
10 ч. 31 мин.
Зверево
08:50
08:52
452 км.
10 ч. 55 мин.
Лихая
09:16
09:33
468 км.
11 ч. 21 мин.
Каменская
10:05
10:07
487 км.
12 ч. 10 мин.
Миллерово
11:11
11:13
553 км.
13 ч. 16 мин.
Кутейниково
12:06
12:08
608 км.
14 ч. 11 мин.
Зайцевка
12:44
12:46
645 км.
14 ч. 49 мин.
Россошь
13:47
14:02
710 км.
15 ч. 52 мин.
Евдаково
15:10
15:12
769 км.
17 ч. 15 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:54
16:00
799 км.
17 ч. 59 мин.
Воронеж 1
18:45
19:28
879 км.
20 ч. 50 мин.
Усмань
20:32
20:34
934 км.
22 ч. 37 мин.
Грязи
Воронежские
21:11
21:14
983 км.
23 ч. 16 мин.
Мичуринск
Воронежский
22:03
22:15
1039 км.
1 д. 0 ч. 8 мин.
Богоявленск
22:58
23:00
1079 км.
1 д. 1 ч. 3 мин.
Раненбург
23:22
23:24
1101 км.
1 д. 1 ч. 27 мин.
Узуново
02:48
03:14
1269 км.
1 д. 4 ч. 53 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
05:48
1414 км.
1 д. 7 ч. 53 мин.
