Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 737Ж Воронеж — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 737Ж Воронеж — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воронеж — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воронеж 1
07:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Грязи
Воронежские
08:48
08:52
103 км.
1 ч. 13 мин.
Мичуринск
Воронежский
09:30
09:34
159 км.
1 ч. 55 мин.
Ряжск 1
10:33
10:35
251 км.
2 ч. 58 мин.
Рязань 2
11:43
11:48
356 км.
4 ч. 8 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
13:59
537 км.
6 ч. 24 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Отличный быстрый вариант. Прекрасная альтернатива легковому автомобилю. В вагоне просторно и свободно. Багаж помещается без труда. Проводницы приветливые и улыбчивые. Только приятные впечатления от поездки!
Лучший способ добраться до Москвы! Поезд нигде долго не стоит. Но едет хорошо. Тряски не ощущается, не укачивает. Очень удобное время пути. Если отправляешься в Москву по делам, то как раз все успеваешь.
Вагоны старые внутри все трясется и дребежжит. Ехать просто невозможно потому что действует на нервы. Персонал хороший. Но вагоны уже пора ремонтировать!
Очень хорошая поездка. Мне понравилось вообще всё. Нет никаких претензий к проводницам или железной дороге. Так как я постоянно езжу то вижу эти небольшие улучшения которые появляются постоянно
В вагоне подванивало туалетом. Хотя что самое интересное в самом туалете было чисто. Я не понимаю откуда был этот запах но факт остается фактом. Питание в поезде так себе. Кроме каких то вкусняшек ничего нормального нет.
Уровень поезда отличный. Душ, все дела. Самое главное для меня было это чистота. Не люблю когда после других пассажиров что-то остаться. Уборка тоже проводилась регулярно.
Вкусные чай и кофе, но немного дороговато. Туалет чистый и со всеми принадлежностями. Проводники улыбаются и стараются сделать поездку приятной для пассажиров.