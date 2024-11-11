Расписание поезда Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
17:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новочеркасск
18:34
18:36
38 км.
1 ч. 11 мин.
Шахтная
19:25
19:27
74 км.
2 ч. 2 мин.
Сулин
20:07
20:09
92 км.
2 ч. 44 мин.
Зверево
20:30
20:32
107 км.
3 ч. 7 мин.
Лихая
21:06
21:20
123 км.
3 ч. 43 мин.
Каменская
21:46
21:48
142 км.
4 ч. 23 мин.
Миллерово
22:43
22:45
208 км.
5 ч. 20 мин.
Кутейниково
23:34
23:36
263 км.
6 ч. 11 мин.
Россошь
01:08
01:24
365 км.
7 ч. 45 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
02:55
03:00
453 км.
9 ч. 32 мин.
Воронеж 1
04:55
05:35
533 км.
11 ч. 32 мин.
Липецк
08:01
08:31
640 км.
14 ч. 38 мин.
Елец
09:47
10:18
710 км.
16 ч. 24 мин.
Ефремов
12:00
12:02
776 км.
18 ч. 37 мин.
Узловая 1
Московской жд
13:54
13:56
868 км.
20 ч. 31 мин.
Тула
Московский Вокзал
14:53
15:18
914 км.
21 ч. 30 мин.
Москва
Восточный Вокзал
18:08
18:23
1087 км.
1 д. 0 ч. 45 мин.
Тверь
21:30
21:31
1249 км.
1 д. 4 ч. 7 мин.
Вышний Волочек
23:46
23:47
1365 км.
1 д. 6 ч. 23 мин.
Бологое-Московское
00:19
01:07
1408 км.
1 д. 6 ч. 56 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
06:30
1719 км.
1 д. 13 ч. 7 мин.
