Маршрут следования и продажа билетов
21:32
1 д. 19 ч. 45 мин.
17:17
42
Маршрут следования поезда 489С Анапа — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
21:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
23:45
23:47
65 км.
2 ч. 13 мин.
Краснодар 1
01:03
01:12
133 км.
3 ч. 31 мин.
Брюховецкая
02:57
02:59
219 км.
5 ч. 25 мин.
Каневская
03:27
03:29
251 км.
5 ч. 55 мин.
Староминская-Тимашевск
04:10
04:12
298 км.
6 ч. 38 мин.
Ростов
Главный
05:35
05:53
389 км.
8 ч. 3 мин.
Новочеркасск
07:09
07:11
427 км.
9 ч. 37 мин.
Шахтная
07:57
07:59
463 км.
10 ч. 25 мин.
Сулин
08:36
08:38
481 км.
11 ч. 4 мин.
Зверево
09:00
09:02
496 км.
11 ч. 28 мин.
Лихая
09:25
09:45
512 км.
11 ч. 53 мин.
Каменская
10:15
10:17
531 км.
12 ч. 43 мин.
Миллерово
11:21
11:23
597 км.
13 ч. 49 мин.
Кутейниково
12:16
12:18
652 км.
14 ч. 44 мин.
Зайцевка
12:54
12:56
689 км.
15 ч. 22 мин.
Митрофановка
13:30
13:32
731 км.
15 ч. 58 мин.
Россошь
14:00
14:15
755 км.
16 ч. 28 мин.
Евдаково
15:21
15:23
814 км.
17 ч. 49 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:02
16:08
844 км.
18 ч. 30 мин.
Воронеж 1
18:30
19:15
924 км.
20 ч. 58 мин.
Липецк
21:40
21:55
1031 км.
1 д. 0 ч. 8 мин.
Елец
23:06
23:59
1101 км.
1 д. 1 ч. 34 мин.
Верховье
01:42
01:47
1190 км.
1 д. 4 ч. 10 мин.
Дишня
02:10
02:15
1207 км.
1 д. 4 ч. 38 мин.
Лужки Орловские
03:23
03:27
1267 км.
1 д. 5 ч. 51 мин.
Карачев
04:53
04:58
1344 км.
1 д. 7 ч. 21 мин.
Брянск Орловский
05:38
06:28
1384 км.
1 д. 8 ч. 6 мин.
Брянск-Льговский
Брянск-2
06:41
06:43
1389 км.
1 д. 9 ч. 9 мин.
Почеп
07:58
08:03
1460 км.
1 д. 10 ч. 26 мин.
Унеча
09:06
09:11
1513 км.
1 д. 11 ч. 34 мин.
Клинцы
09:47
09:51
1545 км.
1 д. 12 ч. 15 мин.
Новозыбков
10:23
10:29
1575 км.
1 д. 12 ч. 51 мин.
Злынка
11:00
11:20
1594 км.
1 д. 13 ч. 28 мин.
Добруш
11:47
11:49
1618 км.
1 д. 14 ч. 15 мин.
Гомель
Пассажирский
12:17
12:53
1640 км.
1 д. 14 ч. 45 мин.
Буда-Кошелевская
13:30
13:32
1682 км.
1 д. 15 ч. 58 мин.
Жлобин
14:02
14:07
1722 км.
1 д. 16 ч. 30 мин.
Бобруйск
15:05
15:09
1784 км.
1 д. 17 ч. 33 мин.
Осиповичи 1
15:45
15:50
1824 км.
1 д. 18 ч. 13 мин.
Пуховичи
16:26
16:28
1864 км.
1 д. 18 ч. 54 мин.
Минск
Пассажирский
17:17
1921 км.
1 д. 19 ч. 45 мин.
