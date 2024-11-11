Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 542Э Адлер — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
16:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
17:13
17:15
8 км.
0 ч. 14 мин.
Сочи
17:34
17:40
21 км.
0 ч. 35 мин.
Лоо
18:02
18:04
37 км.
1 ч. 3 мин.
Лазаревская
18:46
18:48
69 км.
1 ч. 47 мин.
Туапсе
19:30
19:56
96 км.
2 ч. 31 мин.
Горячий Ключ
21:36
22:03
157 км.
4 ч. 37 мин.
Краснодар 1
22:57
23:11
199 км.
5 ч. 58 мин.
Брюховецкая
01:28
01:30
285 км.
8 ч. 29 мин.
Каневская
01:59
02:01
317 км.
9 ч. 0 мин.
Староминская-Тимашевск
02:41
02:43
364 км.
9 ч. 42 мин.
Первомайская
04:04
04:56
450 км.
11 ч. 5 мин.
Новочеркасск
06:46
06:48
494 км.
13 ч. 47 мин.
Шахтная
07:30
07:32
530 км.
14 ч. 31 мин.
Сулин
08:56
08:58
548 км.
15 ч. 57 мин.
Зверево
09:18
09:20
563 км.
16 ч. 19 мин.
Лихая
09:53
10:18
579 км.
16 ч. 54 мин.
Каменская
10:45
10:47
598 км.
17 ч. 46 мин.
Миллерово
11:50
11:52
664 км.
18 ч. 51 мин.
Чертково
12:56
12:58
717 км.
19 ч. 57 мин.
Кантемировка
14:16
14:18
758 км.
21 ч. 17 мин.
Россошь
15:20
15:37
814 км.
22 ч. 21 мин.
Евдаково
16:37
16:39
873 км.
23 ч. 38 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
17:14
17:22
903 км.
1 д. 0 ч. 15 мин.
Колодезная
18:10
18:12
946 км.
1 д. 1 ч. 11 мин.
Воронеж 1
19:30
20:05
983 км.
1 д. 2 ч. 31 мин.
Грязи
Воронежские
22:30
22:35
1086 км.
1 д. 5 ч. 31 мин.
Мичуринск
Воронежский
23:19
23:34
1142 км.
1 д. 6 ч. 20 мин.
Рязань 2
02:06
02:10
1340 км.
1 д. 9 ч. 7 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
05:23
1521 км.
1 д. 12 ч. 24 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Все отлично. Поездка очень понравилась. Мне и ребенку было очень комфортно. Единственные неудобства доставляли плохо воспитанные пассажиры.
Грязь и совок. В туалет просто не зайти. Если еще в начале поездки более-менее было (хотя запах был), то под конец страх и ужас. Проводница вообще забила на чистоту туалета.
У нас по дороге сломался туалет, поэтому мы ходили в соседний вагон. Как оказалось – там было все намного лучше. Ощущение было что зашли в другой поезд. Поэтому делаю вывод, что как повезет. Если повезет – будет хороший туалет.
Хотел зарядить в дороге телефон. Вроде бы и розеток было валом, но как подключил – показало что до полного заряда осталось 8 часов. Делаю вывод что в сети очень слабое электричество
Спасибо за идеальную поездку. Отдельную благодарность хотелось бы выразить нашей проводнице Алле, которая на протяжении всей поездки реально о нас заботилась и старалась сделать все возможное для комфортной поездки.