18:50
2 д. 3 ч. 20 мин.
22:10
35
Маршрут следования поезда 374М Смоленск — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Смоленск — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Смоленск
Центральный
18:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Брянск Орловский
23:55
00:59
230 км.
5 ч. 5 мин.
Карачев
01:40
01:43
270 км.
6 ч. 50 мин.
Лужки Орловские
03:21
03:39
347 км.
8 ч. 31 мин.
Верховье
05:29
05:35
424 км.
10 ч. 39 мин.
Елец
07:21
07:57
513 км.
12 ч. 31 мин.
Липецк
09:04
09:13
583 км.
14 ч. 14 мин.
Усмань
10:22
10:27
645 км.
15 ч. 32 мин.
Воронеж 1
11:25
12:15
700 км.
16 ч. 35 мин.
Колодезная
13:42
13:44
737 км.
18 ч. 52 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
14:25
14:30
780 км.
19 ч. 35 мин.
Евдаково
15:09
15:11
810 км.
20 ч. 19 мин.
Подгорное
16:20
16:22
847 км.
21 ч. 30 мин.
Россошь
16:52
17:07
871 км.
22 ч. 2 мин.
Зайцевка
18:12
18:14
936 км.
23 ч. 22 мин.
Кутейниково
18:55
18:57
973 км.
1 д. 0 ч. 5 мин.
Миллерово
19:45
19:47
1028 км.
1 д. 0 ч. 55 мин.
Каменская
20:43
20:45
1094 км.
1 д. 1 ч. 53 мин.
Лихая
21:08
21:46
1113 км.
1 д. 2 ч. 18 мин.
Зверево
22:14
22:16
1129 км.
1 д. 3 ч. 24 мин.
Сулин
22:42
22:44
1144 км.
1 д. 3 ч. 52 мин.
Шахтная
23:25
23:27
1162 км.
1 д. 4 ч. 35 мин.
Новочеркасск
00:07
00:09
1198 км.
1 д. 5 ч. 17 мин.
Ростов
Главный
00:58
01:16
1236 км.
1 д. 6 ч. 8 мин.
Кущевка
02:29
02:34
1310 км.
1 д. 7 ч. 39 мин.
Выселки
05:03
05:22
1418 км.
1 д. 10 ч. 13 мин.
Кореновск
06:26
06:44
1437 км.
1 д. 11 ч. 36 мин.
Динская
07:21
07:23
1471 км.
1 д. 12 ч. 31 мин.
Краснодар 1
08:00
08:07
1498 км.
1 д. 13 ч. 10 мин.
Тамань
13:25
13:40
1657 км.
1 д. 18 ч. 35 мин.
Багерово
14:44
14:49
1712 км.
1 д. 19 ч. 54 мин.
Семь Колодезей
15:45
15:55
1754 км.
1 д. 20 ч. 55 мин.
Владиславовка
17:02
17:07
1788 км.
1 д. 22 ч. 12 мин.
Джанкой
19:39
20:47
1885 км.
2 д. 0 ч. 49 мин.
Симферополь
22:10
1971 км.
2 д. 3 ч. 20 мин.
