Поезд 264С Адлер — Санкт-Петербург

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

15:22

Адлер

2 д. 4 ч. 38 мин.

20:00

Санкт-Петербург

32

Маршрут следования поезда 264С Адлер — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками

Расписание поезда Адлер — Санкт-Петербург с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Адлер

15:22

0 км.

0 ч. 0 мин.

Хоста

15:34

2 мин.

15:36

8 км.

0 ч. 12 мин.

Сочи

15:56

8 мин.

16:04

21 км.

0 ч. 34 мин.

Лоо

16:37

4 мин.

16:41

37 км.

1 ч. 15 мин.

Лазаревская

17:21

4 мин.

17:25

69 км.

1 ч. 59 мин.

Туапсе

18:12

12 мин.

18:24

96 км.

2 ч. 50 мин.

Горячий Ключ

20:27

63 мин.

21:30

157 км.

5 ч. 5 мин.

Краснодар 1

23:11

7 мин.

23:18

199 км.

7 ч. 49 мин.

Брюховецкая

00:41

23 мин.

01:04

285 км.

9 ч. 19 мин.

Каневская

01:31

2 мин.

01:33

317 км.

10 ч. 9 мин.

Староминская-Тимашевск

02:32

2 мин.

02:34

364 км.

11 ч. 10 мин.

Ростов
Главный

04:14

21 мин.

04:35

455 км.

12 ч. 52 мин.

Новочеркасск

05:35

2 мин.

05:37

493 км.

14 ч. 13 мин.

Шахтная

06:53

2 мин.

06:55

529 км.

15 ч. 31 мин.

Сулин

07:21

2 мин.

07:23

547 км.

15 ч. 59 мин.

Зверево

07:45

2 мин.

07:47

562 км.

16 ч. 23 мин.

Лихая

08:09

20 мин.

08:29

578 км.

16 ч. 47 мин.

Каменская

09:03

2 мин.

09:05

597 км.

17 ч. 41 мин.

Миллерово

10:06

2 мин.

10:08

663 км.

18 ч. 44 мин.

Кутейниково

11:13

2 мин.

11:15

718 км.

19 ч. 51 мин.

Зайцевка

11:52

1 мин.

11:53

755 км.

20 ч. 30 мин.

Россошь

12:54

15 мин.

13:09

820 км.

21 ч. 32 мин.

Подгорное

13:33

2 мин.

13:35

844 км.

22 ч. 11 мин.

Евдаково

14:14

2 мин.

14:16

881 км.

22 ч. 52 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

14:55

10 мин.

15:05

911 км.

23 ч. 33 мин.

Воронеж 1

17:10

60 мин.

18:10

991 км.

1 д. 1 ч. 48 мин.

Касторная-Курская

21:37

3 мин.

21:40

1069 км.

1 д. 6 ч. 15 мин.

Курск

00:50

45 мин.

01:35

1197 км.

1 д. 9 ч. 28 мин.

Орел

03:21

15 мин.

03:36

1333 км.

1 д. 11 ч. 59 мин.

Тула
Московский Вокзал

05:35

34 мин.

06:09

1499 км.

1 д. 14 ч. 13 мин.

Москва
Курский Вокзал

09:26

37 мин.

10:03

1672 км.

1 д. 18 ч. 4 мин.

Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал

20:00

2302 км.

2 д. 4 ч. 38 мин.

Информация о поезде 264С

Планируете поездку по маршруту Адлер — Санкт-Петербург? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 264С. Этот поезд отправляется со станции Адлер в 15:22 и прибывает на конечную станцию Санкт-Петербург в 20:00. Вся дорога занимает 2 д. 4 ч. 38 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 46 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 264С

Количество остановок поезда:

32 станции

Самая длинная остановка:

63 мин. – станция Горячий Ключ

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Алла Михайловна

    Вроде бы поезд более-менее еще нормальный. А белье выдали серого цвета. СЕРОГО! Не белого, а тупо серого. Но если брать отдельно проводников – они просто молодцы. Внимательные и исполнительные.

  2. Петр Романович

    Это была поездка в АД. Кондиционер! Одно слово – КОНДИЦИОНЕР. И знающие люди поймут, если представят что я ехал в начале августа.

  3. Екатерина Кудрина

    В вагоне было лишь 2 розетки из которых работала только одна! В нее воткнули удлинитель на несколько розеток и все только и делали что стояли в очереди на зарядку своих телефонов. Если не придираться к деталям то в принципе ехать можно. Однако в вагоне была сильнейшая жара. Просто невозможно было ехать.

  4. Владимир Ветров

    В вагоне отсутствовал биотуалет. На дворе 2021 год а его всё нет. Туалет каждый раз закрывали перед станциями. В умывальнике ненормально работал кран. То воды не было, то как хлынет так что во все стороны брызги и выходишь облитый. Каждый второй пассажир обливался и выходил обрызганым.

  5. Малявочка

    Общее отношение персонала на 5+. Общее состояние поезда 3+. Итого можно вывести среднее – на четверочку. Ехало много отдыхающих с детьми стоял гвалт из голосов. Очень хотелось просто тишины.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
