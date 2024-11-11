15:22
2 д. 4 ч. 38 мин.
20:00
32
Маршрут следования поезда 264С Адлер — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
15:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
15:34
15:36
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
15:56
16:04
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
16:37
16:41
37 км.
1 ч. 15 мин.
Лазаревская
17:21
17:25
69 км.
1 ч. 59 мин.
Туапсе
18:12
18:24
96 км.
2 ч. 50 мин.
Горячий Ключ
20:27
21:30
157 км.
5 ч. 5 мин.
Краснодар 1
23:11
23:18
199 км.
7 ч. 49 мин.
Брюховецкая
00:41
01:04
285 км.
9 ч. 19 мин.
Каневская
01:31
01:33
317 км.
10 ч. 9 мин.
Староминская-Тимашевск
02:32
02:34
364 км.
11 ч. 10 мин.
Ростов
Главный
04:14
04:35
455 км.
12 ч. 52 мин.
Новочеркасск
05:35
05:37
493 км.
14 ч. 13 мин.
Шахтная
06:53
06:55
529 км.
15 ч. 31 мин.
Сулин
07:21
07:23
547 км.
15 ч. 59 мин.
Зверево
07:45
07:47
562 км.
16 ч. 23 мин.
Лихая
08:09
08:29
578 км.
16 ч. 47 мин.
Каменская
09:03
09:05
597 км.
17 ч. 41 мин.
Миллерово
10:06
10:08
663 км.
18 ч. 44 мин.
Кутейниково
11:13
11:15
718 км.
19 ч. 51 мин.
Зайцевка
11:52
11:53
755 км.
20 ч. 30 мин.
Россошь
12:54
13:09
820 км.
21 ч. 32 мин.
Подгорное
13:33
13:35
844 км.
22 ч. 11 мин.
Евдаково
14:14
14:16
881 км.
22 ч. 52 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
14:55
15:05
911 км.
23 ч. 33 мин.
Воронеж 1
17:10
18:10
991 км.
1 д. 1 ч. 48 мин.
Касторная-Курская
21:37
21:40
1069 км.
1 д. 6 ч. 15 мин.
Курск
00:50
01:35
1197 км.
1 д. 9 ч. 28 мин.
Орел
03:21
03:36
1333 км.
1 д. 11 ч. 59 мин.
Тула
Московский Вокзал
05:35
06:09
1499 км.
1 д. 14 ч. 13 мин.
Москва
Курский Вокзал
09:26
10:03
1672 км.
1 д. 18 ч. 4 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
20:00
2302 км.
2 д. 4 ч. 38 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вроде бы поезд более-менее еще нормальный. А белье выдали серого цвета. СЕРОГО! Не белого, а тупо серого. Но если брать отдельно проводников – они просто молодцы. Внимательные и исполнительные.
Это была поездка в АД. Кондиционер! Одно слово – КОНДИЦИОНЕР. И знающие люди поймут, если представят что я ехал в начале августа.
В вагоне было лишь 2 розетки из которых работала только одна! В нее воткнули удлинитель на несколько розеток и все только и делали что стояли в очереди на зарядку своих телефонов. Если не придираться к деталям то в принципе ехать можно. Однако в вагоне была сильнейшая жара. Просто невозможно было ехать.
В вагоне отсутствовал биотуалет. На дворе 2021 год а его всё нет. Туалет каждый раз закрывали перед станциями. В умывальнике ненормально работал кран. То воды не было, то как хлынет так что во все стороны брызги и выходишь облитый. Каждый второй пассажир обливался и выходил обрызганым.
Общее отношение персонала на 5+. Общее состояние поезда 3+. Итого можно вывести среднее – на четверочку. Ехало много отдыхающих с детьми стоял гвалт из голосов. Очень хотелось просто тишины.