Маршрут следования и продажа билетов
00:40
1 д. 21 ч. 2 мин.
21:42
27
Маршрут следования поезда 243В Санкт-Петербург — Минеральные Воды на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Минеральные Воды с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
00:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
04:25
05:19
310 км.
3 ч. 45 мин.
Вышний Волочек
05:57
05:59
353 км.
5 ч. 17 мин.
Тверь
07:11
07:13
469 км.
6 ч. 31 мин.
Москва
Курский Вокзал
10:15
10:40
631 км.
9 ч. 35 мин.
Тула
Московский Вокзал
13:18
13:57
804 км.
12 ч. 38 мин.
Узловая 1
Московской жд
15:03
15:07
850 км.
14 ч. 23 мин.
Ефремов
16:48
16:50
942 км.
16 ч. 8 мин.
Елец
18:15
18:46
1008 км.
17 ч. 35 мин.
Липецк
20:15
20:30
1078 км.
19 ч. 35 мин.
Воронеж 1
00:02
00:52
1185 км.
23 ч. 22 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
02:20
02:30
1265 км.
1 д. 1 ч. 40 мин.
Россошь
04:13
04:28
1353 км.
1 д. 3 ч. 33 мин.
Миллерово
07:10
07:14
1504 км.
1 д. 6 ч. 30 мин.
Каменская
08:08
08:10
1570 км.
1 д. 7 ч. 28 мин.
Лихая
08:33
08:48
1589 км.
1 д. 7 ч. 53 мин.
Зверево
09:14
09:16
1605 км.
1 д. 8 ч. 34 мин.
Сулин
09:37
09:54
1620 км.
1 д. 8 ч. 57 мин.
Шахтная
10:26
10:28
1638 км.
1 д. 9 ч. 46 мин.
Новочеркасск
11:08
11:10
1674 км.
1 д. 10 ч. 28 мин.
Ростов
Главный
12:03
12:39
1712 км.
1 д. 11 ч. 23 мин.
Кущевка
13:54
13:57
1786 км.
1 д. 13 ч. 14 мин.
Тихорецкая
15:13
15:16
1873 км.
1 д. 14 ч. 33 мин.
Кавказская
16:10
16:47
1931 км.
1 д. 15 ч. 30 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
17:53
17:55
1996 км.
1 д. 17 ч. 13 мин.
Невинномысская
18:56
19:00
2073 км.
1 д. 18 ч. 16 мин.
Минеральные Воды
21:42
2177 км.
1 д. 21 ч. 2 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Благодарю! Поездка прошла замечательно! Проводницы все делали оперативно и слаженно. Были вежливыми и тактичными. Спасибо большое за качественно оказанный сервис!
Добрый день. Попался очень старый вагон. Не знаю, как там было в соседних, но я думал, что будет что-то поновее. Из окна поддувало. Хоть и было видно, что силиконом пытались пройти по периметру, но все равно дуло. Прошу принять меры.
Поездка была долгой, но к счастью не мучительной и очень даже приятной!)))))) Мы ехали в Минеральные воды с мужем и двумя доченьками. Дети перенесли поездку замечательно! Единственным минусом, который я заметила, было то что на верхних полках нет никаких ограничителей, чтобы спящий не свалился при движении поезда. Дети очень хотели ехать вверху, но из-за этого мы отправили их ехать внизу.
Ночью было холодно, когда подъезжали к Москве почему-то не включили отопление, хотя на улице было уже довольно прохладно по ночам. Во вторую ночью нормально все было, отопление включили. В первую ночью чуть не продрогла.
Прекрасный поезд, однако старые вагоны. Очень хочется видеть в поездах дальнего следования больше комфорта.