Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 036С Адлер — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
17:44
1 д. 13 ч. 59 мин.
07:43
Маршрут следования поезда 036С Адлер — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
17:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
17:56
17:58
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
18:18
18:25
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
18:52
19:02
37 км.
1 ч. 8 мин.
Лазаревская
19:46
19:50
69 км.
2 ч. 2 мин.
Туапсе
20:37
20:50
96 км.
2 ч. 53 мин.
Горячий Ключ
22:29
23:01
157 км.
4 ч. 45 мин.
Краснодар 1
23:55
00:02
199 км.
6 ч. 11 мин.
Ростов
Главный
03:43
04:05
449 км.
9 ч. 59 мин.
Лихая
07:00
07:33
559 км.
13 ч. 16 мин.
Каменская
07:58
08:00
578 км.
14 ч. 14 мин.
Россошь
11:12
11:16
789 км.
17 ч. 28 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:42
12:45
877 км.
18 ч. 58 мин.
Воронеж 1
14:18
15:00
957 км.
20 ч. 34 мин.
Грязи
Воронежские
16:41
16:46
1060 км.
22 ч. 57 мин.
Мичуринск
Воронежский
17:36
17:41
1116 км.
23 ч. 52 мин.
Богоявленск
18:18
18:20
1156 км.
1 д. 0 ч. 34 мин.
Рязань 2
20:20
21:03
1314 км.
1 д. 2 ч. 36 мин.
Тверь
02:24
02:26
1656 км.
1 д. 8 ч. 40 мин.
Вышний Волочек
03:31
03:32
1772 км.
1 д. 9 ч. 47 мин.
Бологое-Московское
04:03
04:15
1815 км.
1 д. 10 ч. 19 мин.
Окуловка
04:59
05:00
1885 км.
1 д. 11 ч. 15 мин.
Малая Вишера
05:49
05:50
1966 км.
1 д. 12 ч. 5 мин.
Чудово-Московское
06:15
06:16
2009 км.
1 д. 12 ч. 31 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
07:43
2125 км.
1 д. 13 ч. 59 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Адлер → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 9
Дорога спокойно после отпуска прошла. Туда ехал в жутких условиях на другом поезде. Здесь нормально прошла поездка в тишине, чистоте и порядке. Единственное из минусов это окно не помыли снаружи.
Редко езжу на поездах, но в этот раз надо было поехать к родным. Качество поездки приятно удивило. За последние несколько лет стало намного приятнее ехать в поездах. Персонал довольно отзывчивый, место чистое. Поездкой доволен, теперь буду чаще ездить на поездах.
По сути, всё хорошо. Комфортно и чисто. Постельное бельё выдали в отличном состоянии, всё упаковано. Работа проводников слаженная и профессиональная. Тут никаких претензий нет. Но почему нет интернета? За это минус!
По поводу комфорта самого поезда и чистоты вагонов у меня вопросов нет вообще. Есть только один вопрос к пассажирам, которые едут на втором этаже с детьми. Очень прошу заранее предупреждать своих детей и контролировать их поведение, чтобы они не бегали, как кони по поезду. Было крайне неприятно ехать.
Вкусная еда, приятные пассажиры и проводница. Кругом чистота и уют. 10 из 10
Добрый день. После поездки на этом поезде мне кажется, что я обнаружила у себя клаустрафобию. Ехала на верхней полке, постоянно давил потолок. Люди, не покупайте места на верхних полках 2 этажа, если у вас клаустрафобия, это пытка.
Поездка в целом прошла хорошо, но вот еда была отвратнейшая! Я даже представить не могу, как они додумались принести уже прокисшую курицу с макаронами пассажирам и раздать, чтобы мы ели. Это дикость какая-то. Ставлю 1 балл и то только за то, что доехали.
Мне все понравилось, спасибо проводникам за поездку.
Ехала с детьми с отдыха, все очень понравилось. Брали билеты на втором этаже., дети были в восторге.