Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 462В Белгород — Симферополь.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
23:20
1 д. 15 ч. 30 мин.
14:50
17
Маршрут следования поезда 462В Белгород — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
23:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Старый Оскол
02:13
02:45
118 км.
2 ч. 53 мин.
Касторная-Новая
03:45
03:52
173 км.
4 ч. 25 мин.
Воронеж 1
05:45
06:33
248 км.
6 ч. 25 мин.
Россошь
11:13
11:37
416 км.
11 ч. 53 мин.
Кутейниково
13:47
13:49
518 км.
14 ч. 27 мин.
Миллерово
14:41
14:43
573 км.
15 ч. 21 мин.
Каменская
15:45
15:47
639 км.
16 ч. 25 мин.
Лихая
16:13
16:42
658 км.
16 ч. 53 мин.
Зверево
17:09
17:11
674 км.
17 ч. 49 мин.
Сулин
17:30
17:32
689 км.
18 ч. 10 мин.
Шахтная
18:01
18:03
707 км.
18 ч. 41 мин.
Новочеркасск
18:42
18:44
743 км.
19 ч. 22 мин.
Ростов
Главный
19:41
20:23
781 км.
20 ч. 21 мин.
Тамань
07:00
07:30
1079 км.
1 д. 7 ч. 40 мин.
Джанкой
13:00
13:30
1287 км.
1 д. 13 ч. 40 мин.
Симферополь
14:50
1373 км.
1 д. 15 ч. 30 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Белгород → Симферополь Распечатать расписание поезда