Маршрут следования и продажа билетов
10:10
2 д. 2 ч. 58 мин.
13:08
36
Маршрут следования поезда 374С Симферополь — Смоленск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Смоленск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
10:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
11:30
11:55
86 км.
1 ч. 20 мин.
Владиславовка
14:03
14:08
183 км.
3 ч. 53 мин.
Семь Колодезей
14:43
14:48
217 км.
4 ч. 33 мин.
Багерово
15:47
15:57
259 км.
5 ч. 37 мин.
Тамань
16:50
17:05
314 км.
6 ч. 40 мин.
Абинская
20:37
20:39
414 км.
10 ч. 27 мин.
Краснодар 1
22:05
22:19
482 км.
11 ч. 55 мин.
Динская
22:52
22:54
509 км.
12 ч. 42 мин.
Кореновск
23:35
23:38
543 км.
13 ч. 25 мин.
Выселки
00:03
00:05
562 км.
13 ч. 53 мин.
Кущевка
02:36
02:50
670 км.
16 ч. 26 мин.
Ростов
Главный
04:17
04:32
744 км.
18 ч. 7 мин.
Новочеркасск
05:27
05:29
782 км.
19 ч. 17 мин.
Шахтная
06:46
06:48
818 км.
20 ч. 36 мин.
Сулин
07:15
07:17
836 км.
21 ч. 5 мин.
Зверево
07:39
07:41
851 км.
21 ч. 29 мин.
Лихая
08:03
08:17
867 км.
21 ч. 53 мин.
Каменская
08:44
08:46
886 км.
22 ч. 34 мин.
Миллерово
10:00
10:02
952 км.
23 ч. 50 мин.
Кутейниково
11:00
11:02
1007 км.
1 д. 0 ч. 50 мин.
Зайцевка
11:40
11:42
1044 км.
1 д. 1 ч. 30 мин.
Россошь
12:46
12:59
1109 км.
1 д. 2 ч. 36 мин.
Подгорное
13:24
13:26
1133 км.
1 д. 3 ч. 14 мин.
Евдаково
14:09
14:11
1170 км.
1 д. 3 ч. 59 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
14:55
15:27
1200 км.
1 д. 4 ч. 45 мин.
Колодезная
16:10
16:12
1243 км.
1 д. 6 ч. 0 мин.
Воронеж 1
17:10
18:20
1280 км.
1 д. 7 ч. 0 мин.
Усмань
19:23
19:28
1335 км.
1 д. 9 ч. 13 мин.
Липецк
20:58
21:13
1397 км.
1 д. 10 ч. 48 мин.
Елец
22:30
23:06
1467 км.
1 д. 12 ч. 20 мин.
Верховье
01:05
01:30
1556 км.
1 д. 14 ч. 55 мин.
Лужки Орловские
04:06
04:25
1633 км.
1 д. 17 ч. 56 мин.
Карачев
05:53
05:55
1710 км.
1 д. 19 ч. 43 мин.
Брянск Орловский
06:32
08:05
1750 км.
1 д. 20 ч. 22 мин.
Смоленск
Центральный
13:08
1980 км.
2 д. 2 ч. 58 мин.
