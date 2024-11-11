Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 084Э Адлер — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
15:14
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
15:25
15:27
8 км.
0 ч. 11 мин.
Сочи
15:47
15:57
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
16:21
16:26
37 км.
1 ч. 7 мин.
Лазаревская
17:08
17:11
69 км.
1 ч. 54 мин.
Туапсе
17:51
18:02
96 км.
2 ч. 37 мин.
Горячий Ключ
19:59
20:27
157 км.
4 ч. 45 мин.
Краснодар 1
21:24
21:30
199 км.
6 ч. 10 мин.
Ростов
Главный
01:53
02:14
449 км.
10 ч. 39 мин.
Новочеркасск
03:05
03:07
487 км.
11 ч. 51 мин.
Шахтная
03:47
03:49
523 км.
12 ч. 33 мин.
Сулин
04:23
05:16
541 км.
13 ч. 9 мин.
Зверево
05:36
05:38
556 км.
14 ч. 22 мин.
Лихая
06:01
06:15
572 км.
14 ч. 47 мин.
Каменская
06:41
06:43
591 км.
15 ч. 27 мин.
Миллерово
07:36
07:38
657 км.
16 ч. 22 мин.
Кутейниково
08:28
08:59
712 км.
17 ч. 14 мин.
Россошь
10:35
10:48
814 км.
19 ч. 21 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:20
12:25
902 км.
21 ч. 6 мин.
Воронеж 1
13:58
14:45
982 км.
22 ч. 44 мин.
Курбатово
16:18
16:20
1025 км.
1 д. 1 ч. 4 мин.
Касторная-Курская
18:05
18:15
1063 км.
1 д. 2 ч. 51 мин.
Курск
20:35
21:20
1191 км.
1 д. 5 ч. 21 мин.
Орел
23:35
00:27
1327 км.
1 д. 8 ч. 21 мин.
Скуратово
01:36
01:38
1416 км.
1 д. 10 ч. 22 мин.
Тула
Московский Вокзал
02:41
02:45
1495 км.
1 д. 11 ч. 27 мин.
Москва
Курский Вокзал
05:25
1668 км.
1 д. 14 ч. 11 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Доброго дня. Уборка проходила строго по расписанию. Проводник профи, сразу видно. Туалеты в порядке. Единственная дурость – это нумерация вагонов. Купили билет, где было написано 26 вагон, а по итогу в поезде было 9. Пришлось с сумками ориентировочно бежать в последний-предпоследний вагон и узнавать, куда нам. Сервис РЖД- как обычно. Даже не удивлена.
Когда сели в купе – там было намусоренно. Ощущение, что вагон после предыдущих пассажиров не убирался. Сделал замечание проводнице. Она пришла с веником и все подмела. Но все равно осадочек остался.
Мне не понравилось что на протяжени всей поездки сильно дул кондиционер. Стало реально холодно, мама даже под одеяло залезла греться. На просьбу сделать его поменьше или отключить, был ответ что в вагоне и так жарко! Просто ощущение, что человек вообще не реагирует на просьбы и все меряет по себе одной. Мы остались недовольны. Заморозили((((
В самом вагоне несло из толчка на протяжении всей поездки. Мойте туалеты!
Я бы не сказала, что поездка прошла плохо, но были свои недочеты. Брала плацкарт и не пожалела. Дешевле купейного, а по комфорту не сильно отличается.