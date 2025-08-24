Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 544Ж Белгород — Анапа.
Маршрут следования поезда 544Ж Белгород — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
23:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Старый Оскол
02:13
02:15
118 км.
2 ч. 53 мин.
Воронеж 1
04:40
05:28
220 км.
5 ч. 20 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
07:08
07:21
300 км.
7 ч. 48 мин.
Россошь
09:20
09:45
388 км.
10 ч. 0 мин.
Анапа
07:25
994 км.
1 д. 8 ч. 5 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Белгород → Анапа Распечатать расписание поезда