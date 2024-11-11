Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 186С Симферополь — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
16:00
1 д. 12 ч. 40 мин.
04:40
29
Маршрут следования поезда 186С Симферополь — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
16:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
17:22
17:47
86 км.
1 ч. 22 мин.
Владиславовка
19:29
19:34
183 км.
3 ч. 29 мин.
Семь Колодезей
20:10
20:20
217 км.
4 ч. 10 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
22:15
22:20
269 км.
6 ч. 15 мин.
Тамань
22:48
23:18
313 км.
6 ч. 48 мин.
Протока
01:46
01:48
403 км.
9 ч. 46 мин.
Тимашевская
03:03
03:19
479 км.
11 ч. 3 мин.
Каневская
04:03
04:05
529 км.
12 ч. 3 мин.
Староминская-Тимашевск
04:44
04:46
576 км.
12 ч. 44 мин.
Ростов
Главный
06:27
06:50
667 км.
14 ч. 27 мин.
Новочеркасск
08:00
08:02
705 км.
16 ч. 0 мин.
Шахтная
09:10
09:12
741 км.
17 ч. 10 мин.
Сулин
09:39
09:41
759 км.
17 ч. 39 мин.
Зверево
10:02
10:04
774 км.
18 ч. 2 мин.
Лихая
10:28
10:44
790 км.
18 ч. 28 мин.
Каменская
11:14
11:16
809 км.
19 ч. 14 мин.
Миллерово
12:16
12:17
875 км.
20 ч. 16 мин.
Кутейниково
13:09
13:11
930 км.
21 ч. 9 мин.
Зайцевка
13:44
13:46
967 км.
21 ч. 44 мин.
Россошь
14:53
15:08
1032 км.
22 ч. 53 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:50
16:53
1120 км.
1 д. 0 ч. 50 мин.
Воронеж 1
19:02
19:37
1200 км.
1 д. 3 ч. 2 мин.
Усмань
20:41
20:43
1255 км.
1 д. 4 ч. 41 мин.
Грязи
Воронежские
21:20
21:25
1304 км.
1 д. 5 ч. 20 мин.
Мичуринск
Воронежский
22:18
22:30
1360 км.
1 д. 6 ч. 18 мин.
Богоявленск
23:13
23:15
1400 км.
1 д. 7 ч. 13 мин.
Рязань 2
01:13
01:39
1558 км.
1 д. 9 ч. 13 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
04:40
1739 км.
1 д. 12 ч. 40 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Симферополь → Москва Распечатать расписание поезда