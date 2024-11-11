Маршрут следования поезда 502С Адлер — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
12:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
12:47
12:49
8 км.
0 ч. 11 мин.
Сочи
13:09
13:30
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
13:55
14:00
37 км.
1 ч. 19 мин.
Лазаревская
14:43
15:06
69 км.
2 ч. 7 мин.
Туапсе
15:57
16:09
96 км.
3 ч. 21 мин.
Горячий Ключ
17:46
18:18
157 км.
5 ч. 10 мин.
Краснодар 1
19:11
19:20
199 км.
6 ч. 35 мин.
Брюховецкая
22:06
22:08
285 км.
9 ч. 30 мин.
Каневская
22:35
22:37
317 км.
9 ч. 59 мин.
Староминская-Тимашевск
23:21
23:24
364 км.
10 ч. 45 мин.
Ростов
Главный
00:50
01:08
455 км.
12 ч. 14 мин.
Новочеркасск
02:04
02:06
493 км.
13 ч. 28 мин.
Шахтная
02:53
02:55
529 км.
14 ч. 17 мин.
Сулин
03:23
03:25
547 км.
14 ч. 47 мин.
Зверево
03:48
03:50
562 км.
15 ч. 12 мин.
Лихая
04:13
04:30
578 км.
15 ч. 37 мин.
Каменская
04:57
05:00
597 км.
16 ч. 21 мин.
Миллерово
05:56
05:58
663 км.
17 ч. 20 мин.
Кутейниково
06:50
06:51
718 км.
18 ч. 14 мин.
Россошь
08:23
08:49
820 км.
19 ч. 47 мин.
Подгорное
09:14
09:16
844 км.
20 ч. 38 мин.
Евдаково
10:08
10:10
881 км.
21 ч. 32 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
10:48
10:55
911 км.
22 ч. 12 мин.
Колодезная
11:45
11:47
954 км.
23 ч. 9 мин.
Воронеж 1
12:45
14:00
991 км.
1 д. 0 ч. 9 мин.
Графская
14:55
14:57
1025 км.
1 д. 2 ч. 19 мин.
Усмань
15:18
15:20
1047 км.
1 д. 2 ч. 42 мин.
Грязи
Воронежские
16:00
16:05
1096 км.
1 д. 3 ч. 24 мин.
Мичуринск
Уральский
16:55
17:25
1154 км.
1 д. 4 ч. 19 мин.
Богоявленск
18:01
18:03
1195 км.
1 д. 5 ч. 25 мин.
Раненбург
18:25
18:27
1217 км.
1 д. 5 ч. 49 мин.
Милославское
19:40
19:42
1266 км.
1 д. 7 ч. 4 мин.
Павелец-Тульский
22:03
22:07
1293 км.
1 д. 9 ч. 27 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
04:10
1532 км.
1 д. 15 ч. 34 мин.
