Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 036Й Новороссийск — Санкт-Петербург.
20:18
1 д. 11 ч. 27 мин.
07:45
Маршрут следования поезда 036Й Новороссийск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
20:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
20:45
20:50
14 км.
0 ч. 27 мин.
Крымская
21:22
21:27
42 км.
1 ч. 4 мин.
Абинская
21:44
21:46
53 км.
1 ч. 26 мин.
Краснодар 1
22:52
23:14
121 км.
2 ч. 34 мин.
Ростов
Главный
02:40
02:56
371 км.
6 ч. 22 мин.
Лихая
05:43
06:11
481 км.
9 ч. 25 мин.
Каменская
06:36
06:38
500 км.
10 ч. 18 мин.
Россошь
10:37
11:00
711 км.
14 ч. 19 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:43
12:47
799 км.
16 ч. 25 мин.
Воронеж 1
14:24
14:54
879 км.
18 ч. 6 мин.
Грязи
Воронежские
16:43
16:46
982 км.
20 ч. 25 мин.
Мичуринск
Воронежский
17:39
17:44
1038 км.
21 ч. 21 мин.
Богоявленск
18:35
18:37
1078 км.
22 ч. 17 мин.
Рязань 2
20:36
21:08
1236 км.
1 д. 0 ч. 18 мин.
Тверь
02:22
02:23
1578 км.
1 д. 6 ч. 4 мин.
Вышний Волочек
03:36
03:37
1694 км.
1 д. 7 ч. 18 мин.
Бологое-Московское
04:12
04:13
1737 км.
1 д. 7 ч. 54 мин.
Окуловка
05:01
05:02
1807 км.
1 д. 8 ч. 43 мин.
Малая Вишера
05:47
05:48
1888 км.
1 д. 9 ч. 29 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
07:45
2048 км.
1 д. 11 ч. 27 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехать довольно долго. По самому поезду вопросов особо нет. Чисто, уютно и так далее. Но я хочу поставить большой минус за отсутствие интернета. 21 век, электрические машины, можно было бы и провести.
Ехали 1 июля 2021 в вагоне номер 4. Не понравилось то, что в вагоне было душно на протяжении всего передвижения. Кондиционер работал нестабильно, что сказывалось на общем состоянии пассажиров. Сверху очень неудобно, перед тобой сразу потолок. Сантиметров 30 и голова ударяется в потолок. Некомфортно
Очень фиговая выдалась поездочка. Начиная с того, что оказалось, что багаж на нижнюю полку нельзя поставить не спросив у нижних пассажиров разрешения, так для верхних вообще не предусмотрено место для багажа. И как это вообще понимать?
Ехали в 7 вагоне, все было хорошо. Поезд чистый, как и туалеты с коридорами. Но когда принесли вечером еду, это было что-то с чем-то. Ужасно невкусно. За еду минус!
Поездка оказалась потрясающей! Комфортный вагон, новый поезд, вежливые и учтивые проводники, невероятно уютная атмосфера внутри купе. Спасибо за хорошую поездку!