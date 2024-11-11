Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 537Щ Москва — Анапа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 537Щ Москва — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
13:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Калуга 1
16:55
17:42
157 км.
3 ч. 33 мин.
Тула Вяземская
Ряжский Вокзал
21:20
21:22
251 км.
7 ч. 58 мин.
Узловая 1
Московской жд
22:16
22:20
295 км.
8 ч. 54 мин.
Ефремов
00:05
00:07
387 км.
10 ч. 43 мин.
Елец
01:35
02:18
453 км.
12 ч. 13 мин.
Липецк
03:29
03:31
523 км.
14 ч. 7 мин.
Воронеж 1
05:58
06:40
630 км.
16 ч. 36 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
08:37
08:46
710 км.
19 ч. 15 мин.
Россошь
10:44
11:00
798 км.
21 ч. 22 мин.
Митрофановка
11:31
11:33
822 км.
22 ч. 9 мин.
Миллерово
14:04
14:06
948 км.
1 д. 0 ч. 42 мин.
Каменская
14:59
15:01
1014 км.
1 д. 1 ч. 37 мин.
Лихая
15:26
15:40
1033 км.
1 д. 2 ч. 4 мин.
Сулин
16:36
16:38
1064 км.
1 д. 3 ч. 14 мин.
Шахтная
17:17
17:19
1082 км.
1 д. 3 ч. 55 мин.
Новочеркасск
18:41
18:43
1118 км.
1 д. 5 ч. 19 мин.
Ростов
Главный
19:40
19:57
1156 км.
1 д. 6 ч. 18 мин.
Кущевка
21:06
21:10
1230 км.
1 д. 7 ч. 44 мин.
Выселки
00:05
00:10
1338 км.
1 д. 10 ч. 43 мин.
Кореновск
01:15
01:20
1357 км.
1 д. 11 ч. 53 мин.
Динская
02:24
02:27
1391 км.
1 д. 13 ч. 2 мин.
Краснодар 1
03:02
03:09
1418 км.
1 д. 13 ч. 40 мин.
Северская
04:07
04:09
1446 км.
1 д. 14 ч. 45 мин.
Ильская
04:20
04:22
1456 км.
1 д. 14 ч. 58 мин.
Ахтырская
04:38
04:40
1472 км.
1 д. 15 ч. 16 мин.
Абинская
05:00
05:03
1487 км.
1 д. 15 ч. 38 мин.
Анапа
08:15
1552 км.
1 д. 18 ч. 53 мин.
