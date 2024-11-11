Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 471М Москва — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
16:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Домодедово
17:15
17:17
33 км.
0 ч. 40 мин.
Узуново
19:16
19:50
146 км.
2 ч. 41 мин.
Михайлов
20:29
20:31
190 км.
3 ч. 54 мин.
Павелец-Тульский
21:10
21:15
240 км.
4 ч. 35 мин.
Милославское
21:49
21:51
267 км.
5 ч. 14 мин.
Раненбург
22:42
22:54
316 км.
6 ч. 7 мин.
Богоявленск
23:17
23:19
338 км.
6 ч. 42 мин.
Мичуринск
Воронежский
00:03
00:15
378 км.
7 ч. 28 мин.
Грязи
Воронежские
01:09
01:20
434 км.
8 ч. 34 мин.
Воронеж 1
03:20
03:56
537 км.
10 ч. 45 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
05:22
05:25
617 км.
12 ч. 47 мин.
Россошь
07:03
07:18
705 км.
14 ч. 28 мин.
Кутейниково
08:56
08:58
807 км.
16 ч. 21 мин.
Миллерово
09:50
09:52
862 км.
17 ч. 15 мин.
Глубокая
10:29
10:30
906 км.
17 ч. 54 мин.
Каменская
10:51
10:53
928 км.
18 ч. 16 мин.
Лихая
11:18
11:36
947 км.
18 ч. 43 мин.
Зверево
12:12
12:14
963 км.
19 ч. 37 мин.
Сулин
12:38
12:40
978 км.
20 ч. 3 мин.
Шахтная
13:17
13:19
996 км.
20 ч. 42 мин.
Новочеркасск
14:13
14:15
1032 км.
21 ч. 38 мин.
Ростов
Главный
15:08
15:35
1070 км.
22 ч. 33 мин.
Староминская-Тимашевск
17:01
17:03
1161 км.
1 д. 0 ч. 26 мин.
Каневская
17:42
17:44
1208 км.
1 д. 1 ч. 7 мин.
Брюховецкая
18:15
18:17
1240 км.
1 д. 1 ч. 40 мин.
Краснодар 1
19:56
20:02
1326 км.
1 д. 3 ч. 21 мин.
Горячий Ключ
21:02
21:51
1368 км.
1 д. 4 ч. 27 мин.
Туапсе
02:05
02:20
1429 км.
1 д. 9 ч. 30 мин.
Лазаревская
03:02
03:05
1456 км.
1 д. 10 ч. 27 мин.
Лоо
03:48
03:57
1488 км.
1 д. 11 ч. 13 мин.
Сочи
04:21
04:31
1504 км.
1 д. 11 ч. 46 мин.
Хоста
04:50
04:52
1517 км.
1 д. 12 ч. 15 мин.
Адлер
05:03
1525 км.
1 д. 12 ч. 28 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Ужасный поезд. Ехал в Адлер в 15 купейном вагоне. Вагон старый и грязный. Биотуалета нет, кондиционера нет. Проводники не делают ничего вообще. Я уж не говорю про уборку или чая предложить. Этого нет. Вообщем ужас ужас
Хороший проводник. Видно было, что женщина не первый день работает в поездах. Давала четкие указания что и как. На все вопросы отвечала за секунду до того, как их задают.
Нам попался очень старый вагон. Страх и ужас. На свалку ему дорога а не по рельсам ездить. Я удивляюсь как наши поезда с рельс еще не начали сходить!
Из негативных сторон езды на этом поезде – все как всегда. Пьянство прямо в вагоне. Громкие разговоры и постоянные хождения туда сюда на перекуры. Ничего не поменялось за 10 лет!
В вагоне было жарко. Многие распивали спиртные напитки. Было очень неприятно ехать, хотя понимал что это просто люди, которые хотят отдохнуть. Поэтому мирился и сильно на них не ворчал. Проводница хорошая, ничего на ее счет плохого сказать не могу совсем.
Брала ЛЮКС и купе. Думала что хотя бы так я смогу получить нормальный комфорт во время поездки. Нет. Итог – ничего нормального не получила. Кондиционер не работал! Вы представляете? Терпела жару до самого Адлера.