Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 202Й Адлер — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 202Й Адлер — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
20:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
20:40
20:42
8 км.
0 ч. 11 мин.
Сочи
21:02
21:22
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
21:50
21:55
37 км.
1 ч. 21 мин.
Лазаревская
22:41
22:48
69 км.
2 ч. 12 мин.
Туапсе
23:27
23:41
96 км.
2 ч. 58 мин.
Белореченская
03:10
03:54
193 км.
6 ч. 41 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
05:41
05:43
290 км.
9 ч. 12 мин.
Кавказская
06:39
07:03
352 км.
10 ч. 10 мин.
Тихорецкая
07:52
07:54
410 км.
11 ч. 23 мин.
Ростов
Главный
10:18
10:41
565 км.
13 ч. 49 мин.
Новочеркасск
11:32
11:34
603 км.
15 ч. 3 мин.
Шахтная
12:16
12:18
639 км.
15 ч. 47 мин.
Лихая
13:27
13:47
686 км.
16 ч. 58 мин.
Каменская
14:13
14:15
705 км.
17 ч. 44 мин.
Миллерово
15:09
15:11
771 км.
18 ч. 40 мин.
Россошь
17:29
17:41
922 км.
21 ч. 0 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
19:11
19:13
1010 км.
22 ч. 42 мин.
Воронеж 1
20:36
21:16
1090 км.
1 д. 0 ч. 7 мин.
Грязи
Воронежские
22:55
23:00
1193 км.
1 д. 2 ч. 26 мин.
Мичуринск
Воронежский
23:44
23:56
1249 км.
1 д. 3 ч. 15 мин.
Рязань 2
02:40
02:45
1447 км.
1 д. 6 ч. 11 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
06:07
1628 км.
1 д. 9 ч. 38 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Адлер → Москва Распечатать расписание поезда