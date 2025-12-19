Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 157Я Воронеж — Кострома на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воронеж — Кострома с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воронеж 1
18:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Грязи
Воронежские
19:40
19:42
103 км.
1 ч. 40 мин.
Мичуринск
Воронежский
20:32
20:34
159 км.
2 ч. 32 мин.
Рязань 2
23:18
23:56
357 км.
5 ч. 18 мин.
Ярославль
Пассажирский
06:04
06:09
687 км.
12 ч. 4 мин.
Нерехта
07:20
07:55
730 км.
13 ч. 20 мин.
Кострома Новая
08:55
771 км.
14 ч. 55 мин.
