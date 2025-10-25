Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 550Щ Москва — Адлер
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 550Щ Москва — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
16:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
19:01
19:27
181 км.
2 ч. 55 мин.
Мичуринск
Воронежский
22:08
22:13
379 км.
6 ч. 2 мин.
Грязи
Воронежские
23:39
00:19
435 км.
7 ч. 33 мин.
Усмань
01:01
01:03
484 км.
8 ч. 55 мин.
Воронеж 1
01:55
02:44
539 км.
9 ч. 49 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
04:10
04:40
619 км.
12 ч. 4 мин.
Россошь
06:20
06:50
707 км.
14 ч. 14 мин.
Зайцевка
07:55
07:57
772 км.
15 ч. 49 мин.
Миллерово
09:14
09:26
859 км.
17 ч. 8 мин.
Каменская
10:27
10:39
925 км.
18 ч. 21 мин.
Лихая
11:04
11:20
944 км.
18 ч. 58 мин.
Зверево
11:45
11:47
960 км.
19 ч. 39 мин.
Сулин
12:05
12:07
975 км.
19 ч. 59 мин.
Шахтная
12:36
12:38
993 км.
20 ч. 30 мин.
Новочеркасск
13:58
14:00
1029 км.
21 ч. 52 мин.
Ростов
Главный
14:49
15:19
1067 км.
22 ч. 43 мин.
Кущевка
16:27
16:29
1141 км.
1 д. 0 ч. 21 мин.
Тихорецкая
17:43
17:46
1228 км.
1 д. 1 ч. 37 мин.
Кавказская
18:45
19:25
1286 км.
1 д. 2 ч. 39 мин.
Отрадо-Кубанская
20:01
20:03
1315 км.
1 д. 3 ч. 55 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
20:39
20:57
1348 км.
1 д. 4 ч. 33 мин.
Курганная
21:29
21:31
1388 км.
1 д. 5 ч. 23 мин.
Белореченская
23:16
00:02
1445 км.
1 д. 7 ч. 10 мин.
Хадыженская
01:15
01:21
1493 км.
1 д. 9 ч. 9 мин.
Туапсе
02:48
02:53
1542 км.
1 д. 10 ч. 42 мин.
Лазаревская
03:33
03:38
1569 км.
1 д. 11 ч. 27 мин.
Лоо
04:21
04:24
1601 км.
1 д. 12 ч. 15 мин.
Сочи
04:50
05:00
1617 км.
1 д. 12 ч. 44 мин.
Хоста
05:19
05:21
1630 км.
1 д. 13 ч. 13 мин.
Адлер
05:32
1638 км.
1 д. 13 ч. 26 мин.
