Поезд 083М Москва — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

19:45

Москва

1 д. 15 ч. 15 мин.

11:00

Адлер

31

Маршрут следования поезда 083М Москва — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва
Киевский Вокзал

19:45

0 км.

0 ч. 0 мин.

Обнинское

21:20

2 мин.

21:22

93 км.

1 ч. 35 мин.

Малоярославец

21:36

2 мин.

21:38

105 км.

1 ч. 51 мин.

Калуга 1

22:30

35 мин.

23:05

159 км.

2 ч. 45 мин.

Алексин

00:13

2 мин.

00:15

210 км.

4 ч. 28 мин.

Тула
Московский Вокзал

01:29

56 мин.

02:25

256 км.

5 ч. 44 мин.

Орел

04:26

5 мин.

04:31

422 км.

8 ч. 41 мин.

Курск

06:41

31 мин.

07:12

558 км.

10 ч. 56 мин.

Черемисиново

09:47

6 мин.

09:53

630 км.

14 ч. 2 мин.

Касторная-Курская

10:50

2 мин.

10:52

687 км.

15 ч. 5 мин.

Воронеж 1

12:42

40 мин.

13:22

765 км.

16 ч. 57 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

15:11

5 мин.

15:16

845 км.

19 ч. 26 мин.

Евдаково

15:54

2 мин.

15:56

875 км.

20 ч. 9 мин.

Россошь

16:58

15 мин.

17:13

934 км.

21 ч. 13 мин.

Кутейниково

19:05

1 мин.

19:06

1036 км.

23 ч. 20 мин.

Миллерово

19:55

2 мин.

19:57

1091 км.

1 д. 0 ч. 10 мин.

Каменская

20:53

2 мин.

20:55

1157 км.

1 д. 1 ч. 8 мин.

Лихая

21:19

27 мин.

21:46

1176 км.

1 д. 1 ч. 34 мин.

Зверево

22:13

1 мин.

22:14

1192 км.

1 д. 2 ч. 28 мин.

Сулин

22:33

2 мин.

22:35

1207 км.

1 д. 2 ч. 48 мин.

Шахтная

23:04

2 мин.

23:06

1225 км.

1 д. 3 ч. 19 мин.

Новочеркасск

23:47

2 мин.

23:49

1261 км.

1 д. 4 ч. 2 мин.

Ростов
Главный

00:47

20 мин.

01:07

1299 км.

1 д. 5 ч. 2 мин.

Краснодар 1

04:59

7 мин.

05:06

1549 км.

1 д. 9 ч. 14 мин.

Горячий Ключ

05:59

41 мин.

06:40

1591 км.

1 д. 10 ч. 14 мин.

Туапсе

08:09

4 мин.

08:13

1652 км.

1 д. 12 ч. 24 мин.

Лазаревская

08:52

21 мин.

09:13

1679 км.

1 д. 13 ч. 7 мин.

Лоо

09:55

5 мин.

10:00

1711 км.

1 д. 14 ч. 10 мин.

Сочи

10:23

5 мин.

10:28

1727 км.

1 д. 14 ч. 38 мин.

Хоста

10:47

2 мин.

10:49

1740 км.

1 д. 15 ч. 2 мин.

Адлер

11:00

1748 км.

1 д. 15 ч. 15 мин.

Информация о поезде 083М

Планируете поездку по маршруту Москва — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 083М. Этот поезд отправляется со станции Москва в 19:45 и прибывает на конечную станцию Адлер в 11:00. Вся дорога занимает 1 д. 15 ч. 15 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 47 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 5682 руб.
  • стоимость купейного места – 28254 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 083М Москва - Адлер: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

31 станция

Самая длинная остановка:

56 мин. – станция Тула (Московский Вокзал)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

5682 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 8

  1. Костя Осоков

    Отличные впечатления после поездки! В дороге не укачивает и не трясет. Белье упаковано. Поездом совсем не пахнет. Одно нарекание - очень тесно на верхней полке, но это уже, скорее, просто личные ощущение из-за большого роста.

    Ответить
  2. Сабина

    Классный поезд! Ехали в плацкарте. До этого доводилось ездить в купе. Скажу честно, плацкарт ничем не хуже. Также комфортно и чисто. Персонал очень вежливый. Чай или кофе приносят быстро. В туалете не было плохих запахов. Если прохладно, можно попросить еще одно одеяло. Проводницы не отказывают.

    Ответить
  3. Нюсик

    Я понимаю, что это не недостаток, но все же внесу свое предложение по улучшению сервиса в поезде, который поможет увеличить комфорт пассажиров.В поезде нет бесплатной воды, чтобы попить, кроме кипятка и это очень неудобно. Конечно, можно купить воду в бутылках, но было бы очень круто, если бы вы просто поставили кулер с питьевой водой с большой бутылкой.

    Ответить
  4. Иосиф

    Было прохладно ночью, почему-то почти полностью выключали отопление. Вагоны не сильно старые, что радует. Однако это сказывается на том, что не все розетки работают. И из окон поддувает.

    Ответить
  5. Инна Мироновна

    Ехала с дочкой и мамой. Было очень некомфортно на верхней полке. Там постоянно дул кондиционер, пришлось именно мне ехать на этой полке. Если бы еще денек там проехала, то слегла бы с ангиной однозначно. По приезду сразу в горячую ванну.

    Ответить
  6. ГЛЕБ

    Зацепился за седушку (там что-то металлическое торчало) и порвал штаны. Никто мне ничего не возместил. Но это произошло именно потому, что торчат острые хреновины там, где не должны. Минус 3000 рублей на штаны.

    Ответить
  7. Алеся

    Все очень хорошо прошло, хочу выразить благодарность проводнице 5 вагона Александре. Поездка удалась

    Ответить
  8. Максим

    Хороший поезд, если не придираться к мелочам

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
