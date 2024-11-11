Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 083М Москва — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
19:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Обнинское
21:20
21:22
93 км.
1 ч. 35 мин.
Малоярославец
21:36
21:38
105 км.
1 ч. 51 мин.
Калуга 1
22:30
23:05
159 км.
2 ч. 45 мин.
Алексин
00:13
00:15
210 км.
4 ч. 28 мин.
Тула
Московский Вокзал
01:29
02:25
256 км.
5 ч. 44 мин.
Орел
04:26
04:31
422 км.
8 ч. 41 мин.
Курск
06:41
07:12
558 км.
10 ч. 56 мин.
Черемисиново
09:47
09:53
630 км.
14 ч. 2 мин.
Касторная-Курская
10:50
10:52
687 км.
15 ч. 5 мин.
Воронеж 1
12:42
13:22
765 км.
16 ч. 57 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:11
15:16
845 км.
19 ч. 26 мин.
Евдаково
15:54
15:56
875 км.
20 ч. 9 мин.
Россошь
16:58
17:13
934 км.
21 ч. 13 мин.
Кутейниково
19:05
19:06
1036 км.
23 ч. 20 мин.
Миллерово
19:55
19:57
1091 км.
1 д. 0 ч. 10 мин.
Каменская
20:53
20:55
1157 км.
1 д. 1 ч. 8 мин.
Лихая
21:19
21:46
1176 км.
1 д. 1 ч. 34 мин.
Зверево
22:13
22:14
1192 км.
1 д. 2 ч. 28 мин.
Сулин
22:33
22:35
1207 км.
1 д. 2 ч. 48 мин.
Шахтная
23:04
23:06
1225 км.
1 д. 3 ч. 19 мин.
Новочеркасск
23:47
23:49
1261 км.
1 д. 4 ч. 2 мин.
Ростов
Главный
00:47
01:07
1299 км.
1 д. 5 ч. 2 мин.
Краснодар 1
04:59
05:06
1549 км.
1 д. 9 ч. 14 мин.
Горячий Ключ
05:59
06:40
1591 км.
1 д. 10 ч. 14 мин.
Туапсе
08:09
08:13
1652 км.
1 д. 12 ч. 24 мин.
Лазаревская
08:52
09:13
1679 км.
1 д. 13 ч. 7 мин.
Лоо
09:55
10:00
1711 км.
1 д. 14 ч. 10 мин.
Сочи
10:23
10:28
1727 км.
1 д. 14 ч. 38 мин.
Хоста
10:47
10:49
1740 км.
1 д. 15 ч. 2 мин.
Адлер
11:00
1748 км.
1 д. 15 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Отличные впечатления после поездки! В дороге не укачивает и не трясет. Белье упаковано. Поездом совсем не пахнет. Одно нарекание - очень тесно на верхней полке, но это уже, скорее, просто личные ощущение из-за большого роста.
Классный поезд! Ехали в плацкарте. До этого доводилось ездить в купе. Скажу честно, плацкарт ничем не хуже. Также комфортно и чисто. Персонал очень вежливый. Чай или кофе приносят быстро. В туалете не было плохих запахов. Если прохладно, можно попросить еще одно одеяло. Проводницы не отказывают.
Я понимаю, что это не недостаток, но все же внесу свое предложение по улучшению сервиса в поезде, который поможет увеличить комфорт пассажиров.В поезде нет бесплатной воды, чтобы попить, кроме кипятка и это очень неудобно. Конечно, можно купить воду в бутылках, но было бы очень круто, если бы вы просто поставили кулер с питьевой водой с большой бутылкой.
Было прохладно ночью, почему-то почти полностью выключали отопление. Вагоны не сильно старые, что радует. Однако это сказывается на том, что не все розетки работают. И из окон поддувает.
Ехала с дочкой и мамой. Было очень некомфортно на верхней полке. Там постоянно дул кондиционер, пришлось именно мне ехать на этой полке. Если бы еще денек там проехала, то слегла бы с ангиной однозначно. По приезду сразу в горячую ванну.
Зацепился за седушку (там что-то металлическое торчало) и порвал штаны. Никто мне ничего не возместил. Но это произошло именно потому, что торчат острые хреновины там, где не должны. Минус 3000 рублей на штаны.
Все очень хорошо прошло, хочу выразить благодарность проводнице 5 вагона Александре. Поездка удалась
Хороший поезд, если не придираться к мелочам