Маршрут следования и продажа билетов
01:35
2 д. 8 ч. 50 мин.
10:25
27
Маршрут следования поезда 573Э Анапа — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
01:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Варениковская
03:31
03:33
32 км.
1 ч. 56 мин.
Тимашевская
07:27
07:41
146 км.
5 ч. 52 мин.
Ростов
Главный
10:36
11:58
331 км.
9 ч. 1 мин.
Новочеркасск
13:14
13:16
369 км.
11 ч. 39 мин.
Лихая
15:29
15:54
452 км.
13 ч. 54 мин.
Каменская
16:22
16:24
471 км.
14 ч. 47 мин.
Миллерово
17:36
17:38
537 км.
16 ч. 1 мин.
Россошь
20:50
21:25
688 км.
19 ч. 15 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
23:08
23:18
776 км.
21 ч. 33 мин.
Воронеж 1
01:32
02:12
856 км.
23 ч. 57 мин.
Грязи
Воронежские
04:02
04:06
959 км.
1 д. 2 ч. 27 мин.
Мичуринск
Воронежский
04:59
05:11
1015 км.
1 д. 3 ч. 24 мин.
Рязань 2
09:42
10:10
1213 км.
1 д. 8 ч. 7 мин.
Ростов
Ярославский
17:29
17:31
1499 км.
1 д. 15 ч. 54 мин.
Ярославль
Главный
18:13
19:14
1553 км.
1 д. 16 ч. 38 мин.
Данилов
20:22
20:56
1618 км.
1 д. 18 ч. 47 мин.
Вологда 1
23:10
23:30
1732 км.
1 д. 21 ч. 35 мин.
Коноша 1
02:06
02:11
1929 км.
2 д. 0 ч. 31 мин.
Няндома
03:22
03:37
2005 км.
2 д. 1 ч. 47 мин.
Шалакуша
04:31
04:34
2067 км.
2 д. 2 ч. 56 мин.
Плесецкая
05:15
05:23
2120 км.
2 д. 3 ч. 40 мин.
Емца
05:54
05:57
2160 км.
2 д. 4 ч. 19 мин.
Обозерская
06:30
07:10
2201 км.
2 д. 4 ч. 55 мин.
Пермилово
07:34
07:39
2219 км.
2 д. 5 ч. 59 мин.
Исакогорка
09:54
10:02
2311 км.
2 д. 8 ч. 19 мин.
Архангельск-Город
10:25
2324 км.
2 д. 8 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка была 30 августа 2021 года. Вагон номер 9. Полет нормальный))) Все работало, ничего не было поломано. Персонал вежливый. Минус небольшой – что нет розеток на боковых местах.
Тому кто придумает как сделать так, чтобы кондиционер работал и на стоянках поезда – можно будет памятник поставить. Когда поезд стоял – было очень душно, приходилось выходить на улицу, чтобы окончательно не зажариться.
В вагоне не было розеток от слова совсем, только в туалете стояла. Также не было кондиционера (или он не работал???) В общем поездка угрюмая и доставила только одни неприятные ощущения.
Хороший новый поезд, в вагоне чистота и порядок. Пассажиры попались рядом тоже очень приличные. Реально ехал и кайушки ловил по дороге.
Проводники – молодцы, что тут еще сказать! Стараются, все делают для людей. Очень приятно ехать в поезде, где такое отношение.