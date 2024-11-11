Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 261Ч Воронеж — Москва.
Маршрут следования поезда 261Ч Воронеж — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воронеж — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воронеж 1
14:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Усмань
15:25
15:27
55 км.
1 ч. 5 мин.
Липецк
16:39
16:58
117 км.
2 ч. 19 мин.
Елец
18:23
18:55
187 км.
4 ч. 3 мин.
Ефремов
20:34
20:36
253 км.
6 ч. 14 мин.
Узловая 1
Московской жд
22:36
22:40
345 км.
8 ч. 16 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
02:40
542 км.
12 ч. 20 мин.
