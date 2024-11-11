Маршрут следования и продажа билетов
13:30
1 д. 23 ч. 52 мин.
13:22
37
Маршрут следования поезда 474С Симферополь — Смоленск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Смоленск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
13:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
14:57
15:22
86 км.
1 ч. 27 мин.
Владиславовка
17:42
17:56
183 км.
4 ч. 12 мин.
Семь Колодезей
18:40
18:44
217 км.
5 ч. 10 мин.
Багерово
19:21
19:23
259 км.
5 ч. 51 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
19:38
19:43
269 км.
6 ч. 8 мин.
Тамань
20:09
20:39
313 км.
6 ч. 39 мин.
Протока
23:18
23:20
403 км.
9 ч. 48 мин.
Тимашевская
00:50
01:08
479 км.
11 ч. 20 мин.
Брюховецкая
01:32
01:34
498 км.
12 ч. 2 мин.
Каневская
02:02
02:04
530 км.
12 ч. 32 мин.
Староминская-Тимашевск
02:46
02:48
577 км.
13 ч. 16 мин.
Ростов
Главный
04:14
04:35
668 км.
14 ч. 44 мин.
Новочеркасск
05:35
05:37
706 км.
16 ч. 5 мин.
Шахтная
06:53
06:55
742 км.
17 ч. 23 мин.
Сулин
07:21
07:23
760 км.
17 ч. 51 мин.
Зверево
07:45
07:47
775 км.
18 ч. 15 мин.
Лихая
08:09
08:29
791 км.
18 ч. 39 мин.
Каменская
09:03
09:05
810 км.
19 ч. 33 мин.
Миллерово
10:06
10:08
876 км.
20 ч. 36 мин.
Кутейниково
11:13
11:15
931 км.
21 ч. 43 мин.
Зайцевка
11:52
11:53
968 км.
22 ч. 22 мин.
Россошь
12:54
13:09
1033 км.
23 ч. 24 мин.
Подгорное
13:33
13:35
1057 км.
1 д. 0 ч. 3 мин.
Евдаково
14:14
14:16
1094 км.
1 д. 0 ч. 44 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:03
15:27
1124 км.
1 д. 1 ч. 33 мин.
Колодезная
16:10
16:12
1167 км.
1 д. 2 ч. 40 мин.
Воронеж 1
17:10
18:10
1204 км.
1 д. 3 ч. 40 мин.
Касторная-Курская
21:39
21:42
1282 км.
1 д. 8 ч. 9 мин.
Курск
00:50
01:35
1410 км.
1 д. 11 ч. 20 мин.
Орел
03:21
03:49
1546 км.
1 д. 13 ч. 51 мин.
Лужки Орловские
04:03
04:20
1551 км.
1 д. 14 ч. 33 мин.
Карачев
05:53
05:55
1628 км.
1 д. 16 ч. 23 мин.
Брянск Орловский
06:35
08:09
1668 км.
1 д. 17 ч. 5 мин.
Жуковка
09:30
09:33
1722 км.
1 д. 20 ч. 0 мин.
Рославль 1
11:04
11:06
1795 км.
1 д. 21 ч. 34 мин.
Смоленск
Центральный
13:22
1903 км.
1 д. 23 ч. 52 мин.
