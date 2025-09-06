Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 476В Белгород — Симферополь.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
12:40
1 д. 17 ч. 30 мин.
06:10
17
Маршрут следования поезда 476В Белгород — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
12:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Старый Оскол
15:38
15:45
118 км.
2 ч. 58 мин.
Воронеж 1
20:50
22:00
220 км.
8 ч. 10 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
23:30
23:35
300 км.
10 ч. 50 мин.
Россошь
01:12
01:27
388 км.
12 ч. 32 мин.
Кутейниково
03:03
03:04
490 км.
14 ч. 23 мин.
Миллерово
03:56
03:58
545 км.
15 ч. 16 мин.
Каменская
05:04
05:06
611 км.
16 ч. 24 мин.
Лихая
05:31
05:51
630 км.
16 ч. 51 мин.
Сулин
06:37
06:39
661 км.
17 ч. 57 мин.
Новочеркасск
08:23
08:25
714 км.
19 ч. 43 мин.
Ростов
Главный
09:13
09:30
752 км.
20 ч. 33 мин.
Тимашевская
12:35
13:40
937 км.
23 ч. 55 мин.
Варениковская
16:16
16:20
1051 км.
1 д. 3 ч. 36 мин.
Тамань
18:00
18:30
1107 км.
1 д. 5 ч. 20 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
18:56
19:20
1151 км.
1 д. 6 ч. 16 мин.
Симферополь
06:10
1340 км.
1 д. 17 ч. 30 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Белгород → Симферополь Распечатать расписание поезда