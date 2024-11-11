Маршрут следования поезда 276Х Москва — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
23:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
02:59
03:04
181 км.
3 ч. 9 мин.
Мичуринск
Воронежский
06:17
06:29
379 км.
6 ч. 27 мин.
Грязи
Воронежские
07:30
07:33
435 км.
7 ч. 40 мин.
Воронеж 1
09:02
09:37
538 км.
9 ч. 12 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
11:20
11:24
618 км.
11 ч. 30 мин.
Россошь
13:03
13:18
706 км.
13 ч. 13 мин.
Лихая
17:30
17:44
935 км.
17 ч. 40 мин.
Ростов
Главный
20:46
1045 км.
20 ч. 56 мин.
