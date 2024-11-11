Расписание поезда Севастополь — Челябинск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути: Севастополь 00:15 0 км. 0 ч. 0 мин. Бахчисарай 01:13 2 мин. 01:15 30 км. 0 ч. 58 мин. Симферополь 01:50 20 мин. 02:10 59 км. 1 ч. 35 мин. Джанкой 03:30 25 мин. 03:55 145 км. 3 ч. 15 мин. Владиславовка 06:06 16 мин. 06:22 242 км. 5 ч. 51 мин. Семь Колодезей 07:30 3 мин. 07:33 276 км. 7 ч. 15 мин. Багерово 08:18 2 мин. 08:20 318 км. 8 ч. 3 мин. Керчь Южная

Новый Парк 08:35 4 мин. 08:39 328 км. 8 ч. 20 мин. Тамань 09:05 30 мин. 09:35 372 км. 8 ч. 50 мин. Тимашевская 13:02 2 мин. 13:04 528 км. 12 ч. 47 мин. Ростов

Главный 16:02 21 мин. 16:23 713 км. 15 ч. 47 мин. Шахтная 18:18 2 мин. 18:20 781 км. 18 ч. 3 мин. Лихая 20:12 26 мин. 20:38 828 км. 19 ч. 57 мин. Белая Калитва 22:00 2 мин. 22:02 872 км. 21 ч. 45 мин. Морозовская 00:10 7 мин. 00:17 951 км. 23 ч. 55 мин. Чернышков 00:53 2 мин. 00:55 980 км. 1 д. 0 ч. 38 мин. Обливская 01:22 2 мин. 01:24 1004 км. 1 д. 1 ч. 7 мин. Суровикино 01:48 3 мин. 01:51 1030 км. 1 д. 1 ч. 33 мин. Волгоград 1 04:16 43 мин. 04:59 1153 км. 1 д. 4 ч. 1 мин. Петров Вал 08:26 2 мин. 08:28 1319 км. 1 д. 8 ч. 11 мин. Карамыш 10:04 2 мин. 10:06 1413 км. 1 д. 9 ч. 49 мин. Саратов 1

Пассажирский 11:40 40 мин. 12:20 1485 км. 1 д. 11 ч. 25 мин. Сенная 14:42 20 мин. 15:02 1580 км. 1 д. 14 ч. 27 мин. Вольск 2 15:37 8 мин. 15:45 1604 км. 1 д. 15 ч. 22 мин. Балаково 16:33 2 мин. 16:35 1638 км. 1 д. 16 ч. 18 мин. Пугачевск 17:54 10 мин. 18:04 1706 км. 1 д. 17 ч. 39 мин. Чапаевск 20:45 2 мин. 20:47 1829 км. 1 д. 20 ч. 30 мин. Новокуйбышевская 21:09 2 мин. 21:11 1849 км. 1 д. 20 ч. 54 мин. Самара 21:34 42 мин. 22:16 1865 км. 1 д. 21 ч. 19 мин. Новоотрадная 23:55 2 мин. 23:57 1948 км. 1 д. 23 ч. 40 мин. Похвистнево 00:57 2 мин. 00:59 2009 км. 2 д. 0 ч. 42 мин. Бугуруслан 01:20 2 мин. 01:22 2028 км. 2 д. 1 ч. 5 мин. Абдулино 02:53 2 мин. 02:55 2109 км. 2 д. 2 ч. 38 мин. Аксаково 03:45 2 мин. 03:47 2158 км. 2 д. 3 ч. 30 мин. Раевка 04:54 2 мин. 04:56 2209 км. 2 д. 4 ч. 39 мин. Уфа 07:13 36 мин. 07:49 2309 км. 2 д. 6 ч. 58 мин. Аша 09:30 2 мин. 09:32 2397 км. 2 д. 9 ч. 15 мин. Кропачево 10:32 15 мин. 10:47 2442 км. 2 д. 10 ч. 17 мин. Усть-Катав 11:12 2 мин. 11:14 2457 км. 2 д. 10 ч. 57 мин. Вязовая 11:30 2 мин. 11:32 2468 км. 2 д. 11 ч. 15 мин. Сулея 12:19 2 мин. 12:21 2510 км. 2 д. 12 ч. 4 мин. Бердяуш 12:44 2 мин. 12:46 2526 км. 2 д. 12 ч. 29 мин. Златоуст 13:42 2 мин. 13:44 2562 км. 2 д. 13 ч. 27 мин. Миасс 1 14:46 2 мин. 14:48 2594 км. 2 д. 14 ч. 31 мин. Чебаркуль 15:09 2 мин. 15:11 2609 км. 2 д. 14 ч. 54 мин. Челябинск-Главный 16:25 2678 км. 2 д. 16 ч. 10 мин.