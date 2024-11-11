Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 194Э Севастополь — Челябинск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
00:15
2 д. 16 ч. 10 мин.
16:25
Маршрут следования поезда 194Э Севастополь — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Севастополь — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Севастополь
00:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бахчисарай
01:13
01:15
30 км.
0 ч. 58 мин.
Симферополь
01:50
02:10
59 км.
1 ч. 35 мин.
Джанкой
03:30
03:55
145 км.
3 ч. 15 мин.
Владиславовка
06:06
06:22
242 км.
5 ч. 51 мин.
Семь Колодезей
07:30
07:33
276 км.
7 ч. 15 мин.
Багерово
08:18
08:20
318 км.
8 ч. 3 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
08:35
08:39
328 км.
8 ч. 20 мин.
Тамань
09:05
09:35
372 км.
8 ч. 50 мин.
Тимашевская
13:02
13:04
528 км.
12 ч. 47 мин.
Ростов
Главный
16:02
16:23
713 км.
15 ч. 47 мин.
Шахтная
18:18
18:20
781 км.
18 ч. 3 мин.
Лихая
20:12
20:38
828 км.
19 ч. 57 мин.
Белая Калитва
22:00
22:02
872 км.
21 ч. 45 мин.
Морозовская
00:10
00:17
951 км.
23 ч. 55 мин.
Чернышков
00:53
00:55
980 км.
1 д. 0 ч. 38 мин.
Обливская
01:22
01:24
1004 км.
1 д. 1 ч. 7 мин.
Суровикино
01:48
01:51
1030 км.
1 д. 1 ч. 33 мин.
Волгоград 1
04:16
04:59
1153 км.
1 д. 4 ч. 1 мин.
Петров Вал
08:26
08:28
1319 км.
1 д. 8 ч. 11 мин.
Карамыш
10:04
10:06
1413 км.
1 д. 9 ч. 49 мин.
Саратов 1
Пассажирский
11:40
12:20
1485 км.
1 д. 11 ч. 25 мин.
Сенная
14:42
15:02
1580 км.
1 д. 14 ч. 27 мин.
Вольск 2
15:37
15:45
1604 км.
1 д. 15 ч. 22 мин.
Балаково
16:33
16:35
1638 км.
1 д. 16 ч. 18 мин.
Пугачевск
17:54
18:04
1706 км.
1 д. 17 ч. 39 мин.
Чапаевск
20:45
20:47
1829 км.
1 д. 20 ч. 30 мин.
Новокуйбышевская
21:09
21:11
1849 км.
1 д. 20 ч. 54 мин.
Самара
21:34
22:16
1865 км.
1 д. 21 ч. 19 мин.
Новоотрадная
23:55
23:57
1948 км.
1 д. 23 ч. 40 мин.
Похвистнево
00:57
00:59
2009 км.
2 д. 0 ч. 42 мин.
Бугуруслан
01:20
01:22
2028 км.
2 д. 1 ч. 5 мин.
Абдулино
02:53
02:55
2109 км.
2 д. 2 ч. 38 мин.
Аксаково
03:45
03:47
2158 км.
2 д. 3 ч. 30 мин.
Раевка
04:54
04:56
2209 км.
2 д. 4 ч. 39 мин.
Уфа
07:13
07:49
2309 км.
2 д. 6 ч. 58 мин.
Аша
09:30
09:32
2397 км.
2 д. 9 ч. 15 мин.
Кропачево
10:32
10:47
2442 км.
2 д. 10 ч. 17 мин.
Усть-Катав
11:12
11:14
2457 км.
2 д. 10 ч. 57 мин.
Вязовая
11:30
11:32
2468 км.
2 д. 11 ч. 15 мин.
Сулея
12:19
12:21
2510 км.
2 д. 12 ч. 4 мин.
Бердяуш
12:44
12:46
2526 км.
2 д. 12 ч. 29 мин.
Златоуст
13:42
13:44
2562 км.
2 д. 13 ч. 27 мин.
Миасс 1
14:46
14:48
2594 км.
2 д. 14 ч. 31 мин.
Чебаркуль
15:09
15:11
2609 км.
2 д. 14 ч. 54 мин.
Челябинск-Главный
16:25
2678 км.
2 д. 16 ч. 10 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Севастополь → Челябинск Распечатать расписание поезда