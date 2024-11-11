Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 301С Волгоград — Грозный. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Маршрут следования поезда 301С Волгоград — Грозный на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Грозный с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
21:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волжский
21:46
21:51
21 км.
0 ч. 44 мин.
Ленинск
22:25
22:38
55 км.
1 ч. 23 мин.
Разъезд 85км
23:10
23:15
97 км.
2 ч. 8 мин.
Капустин Яр
23:25
23:50
102 км.
2 ч. 23 мин.
Пологое Займище
00:08
00:10
118 км.
3 ч. 6 мин.
Владимировка
00:33
00:43
142 км.
3 ч. 31 мин.
Ахтуба
00:51
00:53
144 км.
3 ч. 49 мин.
Верхний Баскунчак
01:34
01:54
183 км.
4 ч. 32 мин.
Богдо
02:24
02:26
211 км.
5 ч. 22 мин.
Верблюжья
02:51
02:53
239 км.
5 ч. 49 мин.
Чапчачи
03:18
03:20
267 км.
6 ч. 16 мин.
Харабалинская
03:37
03:42
284 км.
6 ч. 35 мин.
Ашулук
04:00
04:35
298 км.
6 ч. 58 мин.
Сероглазово
05:03
05:10
327 км.
8 ч. 1 мин.
Досанг
05:42
05:44
358 км.
8 ч. 40 мин.
Аксарайская
06:03
06:05
371 км.
9 ч. 1 мин.
Астрахань
07:00
07:53
419 км.
9 ч. 58 мин.
Разъезд №2
08:37
08:39
455 км.
11 ч. 35 мин.
Линейная
08:59
09:01
469 км.
11 ч. 57 мин.
Разъезд №3
09:15
09:17
480 км.
12 ч. 13 мин.
Басинская
09:32
09:34
491 км.
12 ч. 30 мин.
Разъезд №4
09:50
09:52
502 км.
12 ч. 48 мин.
Зензели
10:07
10:10
515 км.
13 ч. 5 мин.
Яндыки
10:27
10:29
527 км.
13 ч. 25 мин.
Олейниково
10:48
10:50
542 км.
13 ч. 46 мин.
Улан-Холл
11:27
11:30
570 км.
14 ч. 25 мин.
Белое Озеро
11:55
12:03
596 км.
14 ч. 53 мин.
Артезиан
12:40
13:10
625 км.
15 ч. 38 мин.
Кочубей
14:21
14:26
688 км.
17 ч. 19 мин.
Кизляр
15:49
16:07
748 км.
18 ч. 47 мин.
Каргинская
16:43
16:46
768 км.
19 ч. 41 мин.
Шелковская
17:40
17:55
796 км.
20 ч. 38 мин.
Червленная-Узловая
18:45
19:18
825 км.
21 ч. 43 мин.
Гудермес
19:42
20:12
840 км.
22 ч. 40 мин.
Джалка
20:34
20:36
849 км.
23 ч. 32 мин.
Аргун
20:53
20:55
858 км.
23 ч. 51 мин.
Ханкала
21:11
21:41
867 км.
1 д. 0 ч. 9 мин.
Грозный
21:57
873 км.
1 д. 0 ч. 55 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд прекрасный! Все понравилось! Единственное за такой долгий срок поездки мне немного начала болеть поясница. Не понимаю с чем связано, полки вроде бы были очень удобными и ничего не мешало.
Персонал поезда приятный и культурный. Никаких нареканий нет ни по его работе, ни по состоянию вагона. Постельное белье считай новое. А если и не новое, то как минимум белоснежное и приятно пахнущее. Я остался доволен поездкой.
Отдельную благодарность хотелось бы выразить проводнице 4 вагона по имени Анна. Она прекрасно выполняла свою работу.
Плюсом считаю то, что вагон был не темным. Я люблю в дороге читать бумажные книги и это для меня было прям самым важным. Тут было все в порядке как с освещением, так и со всем остальным.
Билет немного дороговат, как по мне. Но поезд приличный. Могу смело рекомендовать для поездки.