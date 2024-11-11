Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 577Ж Волгоград — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
18:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Петров Вал
21:48
21:53
166 км.
3 ч. 18 мин.
Саратов 1
Пассажирский
00:58
01:36
331 км.
6 ч. 28 мин.
Аткарск
03:05
03:07
408 км.
8 ч. 35 мин.
Ртищево 1
04:50
05:25
501 км.
10 ч. 20 мин.
Вертуновская
05:54
05:56
525 км.
11 ч. 24 мин.
Тамала
06:24
06:26
548 км.
11 ч. 54 мин.
Умет
06:44
06:46
567 км.
12 ч. 14 мин.
Кирсанов
07:03
07:06
585 км.
12 ч. 33 мин.
Тамбов 1
08:20
08:25
673 км.
13 ч. 50 мин.
Никифоровка
09:23
09:25
720 км.
14 ч. 53 мин.
Мичуринск
Уральский
09:54
10:40
739 км.
15 ч. 24 мин.
Грязи
Воронежские
11:35
12:05
797 км.
17 ч. 5 мин.
Липецк
12:51
13:33
826 км.
18 ч. 21 мин.
Елец
15:00
15:35
896 км.
20 ч. 30 мин.
Ефремов
17:55
17:57
962 км.
23 ч. 25 мин.
Узловая 1
Московской жд
19:46
19:50
1054 км.
1 д. 1 ч. 16 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
23:56
1251 км.
1 д. 5 ч. 26 мин.
