Маршрут следования поезда 213С Ростов-на-Дону — Саратов
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
16:02
18 ч. 13 мин.
10:15
16
Маршрут следования поезда 213С Ростов-на-Дону — Саратов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Саратов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
16:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новочеркасск
16:56
16:58
38 км.
0 ч. 54 мин.
Шахтная
17:41
17:43
74 км.
1 ч. 39 мин.
Сулин
18:12
18:14
92 км.
2 ч. 10 мин.
Зверево
18:36
18:51
107 км.
2 ч. 34 мин.
Лихая
19:15
19:48
123 км.
3 ч. 13 мин.
Белая Калитва
20:56
20:58
167 км.
4 ч. 54 мин.
Тацинская
22:25
22:27
203 км.
6 ч. 23 мин.
Морозовская
23:32
23:37
247 км.
7 ч. 30 мин.
Чернышков
00:11
00:13
276 км.
8 ч. 9 мин.
Обливская
00:35
00:37
300 км.
8 ч. 33 мин.
Суровикино
01:02
01:04
326 км.
9 ч. 0 мин.
Волгоград 1
03:29
04:06
449 км.
11 ч. 27 мин.
Петров Вал
07:06
07:08
615 км.
15 ч. 4 мин.
Карамыш
08:36
08:38
709 км.
16 ч. 34 мин.
Саратов 1
Пассажирский
10:15
781 км.
18 ч. 13 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд понравился. Вежливый и приятный проводник, что касается защиты от пандемии – все меры принимались как нужно и своевременно. Несколько раз за поездку протирали пол и было слышно что с антисептиками. А также обрабатывали поручни и другие поверхности, за которые люди постоянно брались руками.
Хорошие проводницы, меня всё устроило на 200%. Ночью было чуть прохладно, поэтому я изначально брал с собой теплую одежду.
Отличный поезд, дочке и мне все понравилось. Проводница Ирина хорошо ладила с дочкой, принесла ей даже книжку какую-то с динозаврами, мы несколько часов разглядывали, пока ехали. Спасибо большое за приятное времяпровождение.
Хорошие поезд и вежливый персонал. Директор поезда несколько раз проходил по вагонам и узнавал все ли хорошо. Вот это cервис!
Мне очень нравится время отправления и прибытия. Езжу в Саратов на этом поезде к родителям раз в несколько месяцев. Приятно видеть, как со временем сервис становится только лучше и лучше. Если сравнить поезд с тем, что было 3 года назад, то разница видна очень сильно. Спасибо всем работникам РЖД которые делают наши передвижения комфортнее.