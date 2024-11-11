11:29
1 д. 7 ч. 1 мин.
18:30
Маршрут следования поезда 470Ж Саратов — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саратов — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саратов 1
Пассажирский
11:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Паницкая
12:49
12:54
51 км.
1 ч. 20 мин.
Карамыш
13:19
13:21
76 км.
1 ч. 50 мин.
Петров Вал
15:00
15:16
170 км.
3 ч. 31 мин.
Волгоград 1
19:23
20:23
336 км.
7 ч. 54 мин.
Суровикино
23:05
23:07
459 км.
11 ч. 36 мин.
Обливская
23:33
23:35
485 км.
12 ч. 4 мин.
Чернышков
00:04
00:06
509 км.
12 ч. 35 мин.
Морозовская
00:40
01:00
538 км.
13 ч. 11 мин.
Тацинская
02:10
02:15
582 км.
14 ч. 41 мин.
Белая Калитва
03:10
03:15
618 км.
15 ч. 41 мин.
Лихая
04:30
05:05
662 км.
17 ч. 1 мин.
Зверево
05:31
05:33
678 км.
18 ч. 2 мин.
Сулин
05:51
06:00
693 км.
18 ч. 22 мин.
Шахтная
06:28
06:30
711 км.
18 ч. 59 мин.
Новочеркасск
08:33
08:35
747 км.
21 ч. 4 мин.
Ростов
Главный
09:23
09:47
785 км.
21 ч. 54 мин.
Староминская-Тимашевск
11:11
11:14
876 км.
23 ч. 42 мин.
Каневская
11:52
11:56
923 км.
1 д. 0 ч. 23 мин.
Брюховецкая
12:24
12:28
955 км.
1 д. 0 ч. 55 мин.
Краснодар 1
14:42
15:20
1041 км.
1 д. 3 ч. 13 мин.
Ильская
16:05
16:07
1079 км.
1 д. 4 ч. 36 мин.
Абинская
16:46
16:48
1111 км.
1 д. 5 ч. 17 мин.
Крымская
17:02
17:07
1122 км.
1 д. 5 ч. 33 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
17:45
18:00
1150 км.
1 д. 6 ч. 16 мин.
Новороссийск
18:30
1164 км.
1 д. 7 ч. 1 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Туалетная бумага – чтобы вы сами такой подтирались всю жизнь))))) Ну и смех и грех. Думала что будет комфортнее, честно. Заплатила огромные деньги, а по итогу не получила того чего ожидала.
В купе отсутствуют розетки. 21 век, а ощущение что 18-ый. Ну реально. У каждого есть телефон. А зарядить в поезде его негде.
Вообще мне всё понравилось. И вагоны были чистые, и проводницы улыбались. И белье нормальное. Я ехала от конечной до конечной. В Саратове когда зашла в вагон – сразу отметила чистоту. Супер, так держать!
Отправили в командировку по работе. Поезд хороший. Никаких претензий не имею. Хотелось бы оставить пожелание. Сделайте курилку чтобы можно было нормально выходить покурить. Потому что на остановках бегать не самый лучший вариант.
У нас в вагоне не работал кондиционер хотя в билете было заявлено при покупке что он будет. Проводница сказала что сломался. Какой идиот отправляет вагон летом без кондиционера? Ехала старушка которая чуть сознание не теряла в такой духоте.