Маршрут следования поезда 255У Челябинск — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
06:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Миасс 1
08:00
08:04
82 км.
1 ч. 38 мин.
Златоуст
09:16
09:20
114 км.
2 ч. 54 мин.
Бердяуш
10:18
10:20
150 км.
3 ч. 56 мин.
Сулея
10:48
10:50
166 км.
4 ч. 26 мин.
Вязовая
11:39
11:41
208 км.
5 ч. 17 мин.
Усть-Катав
11:56
11:58
219 км.
5 ч. 34 мин.
Кропачево
12:24
12:40
234 км.
6 ч. 2 мин.
Миньяр
13:21
13:23
264 км.
6 ч. 59 мин.
Аша
13:44
13:46
281 км.
7 ч. 22 мин.
Уфа
15:31
16:03
369 км.
9 ч. 9 мин.
Чишмы 1
17:57
17:59
409 км.
11 ч. 35 мин.
Раевка
18:53
18:55
474 км.
12 ч. 31 мин.
Аксаково
20:06
20:08
525 км.
13 ч. 44 мин.
Приютово
20:25
20:27
544 км.
14 ч. 3 мин.
Абдулино
21:03
21:05
574 км.
14 ч. 41 мин.
Бугуруслан
22:39
22:41
655 км.
16 ч. 17 мин.
Похвистнево
22:59
23:01
674 км.
16 ч. 37 мин.
Новоотрадная
00:02
00:04
735 км.
17 ч. 40 мин.
Самара
01:37
02:18
818 км.
19 ч. 15 мин.
Новокуйбышевская
02:44
02:46
834 км.
20 ч. 22 мин.
Чапаевск
03:12
03:14
854 км.
20 ч. 50 мин.
Пугачевск
06:03
06:05
977 км.
23 ч. 41 мин.
Балаково
07:23
07:26
1045 км.
1 д. 1 ч. 1 мин.
Вольск 2
08:20
08:23
1079 км.
1 д. 1 ч. 58 мин.
Сенная
08:58
09:13
1103 км.
1 д. 2 ч. 36 мин.
Саратов 1
Пассажирский
11:45
12:22
1198 км.
1 д. 5 ч. 23 мин.
Петров Вал
16:42
16:44
1363 км.
1 д. 10 ч. 20 мин.
Волгоград 1
19:59
20:35
1529 км.
1 д. 13 ч. 37 мин.
Сарепта
21:08
21:10
1550 км.
1 д. 14 ч. 46 мин.
Жутово
22:40
22:41
1638 км.
1 д. 16 ч. 18 мин.
Котельниково
23:33
23:35
1691 км.
1 д. 17 ч. 11 мин.
Ремонтная
00:21
00:24
1728 км.
1 д. 17 ч. 59 мин.
Зимовники
00:58
01:01
1764 км.
1 д. 18 ч. 36 мин.
Двойная
01:55
01:58
1808 км.
1 д. 19 ч. 33 мин.
Пролетарская
02:38
02:41
1840 км.
1 д. 20 ч. 16 мин.
Сальск
03:16
03:34
1867 км.
1 д. 20 ч. 54 мин.
Песчанокопская
04:37
04:42
1916 км.
1 д. 22 ч. 15 мин.
Белоглинская
05:05
05:10
1936 км.
1 д. 22 ч. 43 мин.
Ея
05:32
05:35
1954 км.
1 д. 23 ч. 10 мин.
Ровное
05:46
05:49
1962 км.
1 д. 23 ч. 24 мин.
Тихорецкая
06:33
06:51
1998 км.
2 д. 0 ч. 11 мин.
Выселки
07:53
07:58
2045 км.
2 д. 1 ч. 31 мин.
Кореновск
08:47
08:52
2064 км.
2 д. 2 ч. 25 мин.
Динская
09:35
09:45
2098 км.
2 д. 3 ч. 13 мин.
Краснодар 1
10:16
10:37
2125 км.
2 д. 3 ч. 54 мин.
Абинская
11:51
11:53
2193 км.
2 д. 5 ч. 29 мин.
Крымская
12:08
12:13
2204 км.
2 д. 5 ч. 46 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
12:48
13:03
2232 км.
2 д. 6 ч. 26 мин.
Новороссийск
13:33
2246 км.
2 д. 7 ч. 11 мин.
