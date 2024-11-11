Маршрут следования поезда 279Й Волгоград — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
06:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Петров Вал
09:47
09:49
166 км.
3 ч. 11 мин.
Карамыш
11:29
11:31
260 км.
4 ч. 53 мин.
Саратов 1
Пассажирский
13:15
14:00
332 км.
6 ч. 39 мин.
Татищево
14:48
14:51
363 км.
8 ч. 12 мин.
Аткарск
15:36
15:39
409 км.
9 ч. 0 мин.
Екатериновка
16:25
16:28
458 км.
9 ч. 49 мин.
Ртищево 1
17:26
17:56
502 км.
10 ч. 50 мин.
Кирсанов
19:21
19:23
585 км.
12 ч. 45 мин.
Тамбов 1
20:42
20:47
673 км.
14 ч. 6 мин.
Мичуринск
Уральский
22:05
22:45
738 км.
15 ч. 29 мин.
Грязи
Воронежские
23:50
00:25
796 км.
17 ч. 14 мин.
Липецк
01:17
01:37
825 км.
18 ч. 41 мин.
Елец
02:49
03:20
895 км.
20 ч. 13 мин.
Ефремов
05:00
05:02
961 км.
22 ч. 24 мин.
Узловая 1
Московской жд
07:20
07:24
1053 км.
1 д. 0 ч. 44 мин.
Ожерелье
09:25
09:59
1145 км.
1 д. 2 ч. 49 мин.
Москва
Курский Вокзал
12:22
12:52
1258 км.
1 д. 5 ч. 46 мин.
Тверь
15:32
15:34
1420 км.
1 д. 8 ч. 56 мин.
Вышний Волочек
16:57
16:59
1536 км.
1 д. 10 ч. 21 мин.
Бологое-Московское
18:25
18:45
1579 км.
1 д. 11 ч. 49 мин.
Малая Вишера
21:02
21:03
1730 км.
1 д. 14 ч. 26 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
22:53
1890 км.
1 д. 16 ч. 17 мин.
