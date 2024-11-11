Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 214Ж Саратов — Ростов-на-Дону.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
14
Маршрут следования поезда 214Ж Саратов — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саратов — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саратов 1
Пассажирский
16:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Карамыш
17:43
17:45
72 км.
1 ч. 43 мин.
Петров Вал
19:13
19:15
166 км.
3 ч. 13 мин.
Волгоград 1
22:19
22:58
332 км.
6 ч. 19 мин.
Суровикино
01:08
01:10
455 км.
9 ч. 8 мин.
Обливская
01:32
01:34
481 км.
9 ч. 32 мин.
Чернышков
02:00
02:02
505 км.
10 ч. 0 мин.
Морозовская
02:28
02:33
534 км.
10 ч. 28 мин.
Тацинская
03:26
03:28
578 км.
11 ч. 26 мин.
Белая Калитва
04:20
04:22
614 км.
12 ч. 20 мин.
Лихая
05:35
06:01
658 км.
13 ч. 35 мин.
Шахтная
07:26
07:28
705 км.
15 ч. 26 мин.
Новочеркасск
08:07
08:09
741 км.
16 ч. 7 мин.
Ростов
Главный
09:12
779 км.
17 ч. 12 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Саратов → Ростов-на-Дону Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Было удобно и приятно ехать. Если бы в вагоне еще не курили или сделали для тех, кто любит выйти и покурить отдельное помещение, то было бы вообще идеально. А так периодически все же был слышен запах дыма.
Отличный поезд с хорошими проводницами, которые видно что не первый раз ездят на поезде. Обслуживание хорошее, однако долго приходилось ждать пока проводница придет.
Ужасные туалеты. Воняло и вообще. Остальное преемлимое за эти деньги. Белье выдавали чистое и без дырок. Соседи тоже более-менее адекватные.
Добрый вечер!!! Хочу рассказать вам о нашей с мужем поездке в этом поезде. Мы любим путешествовать и за последний год уже объехали очень много различных мест и городов России, также не прошли мимо и Ростова. Поезд теплый, проводницы обычные.
Приятно осознавать что на жд еще остались люди, которые любят свою работу и делают ее хорошо. Это относится прежде всего к проводнице Оксане, а также машинисту и начальнику поезда. Видно, что они любят то, чем занимаются и получают от этого удовольствие. Я была в восторге от отношения к пассажирам и общего уровня сервиса. Спасибо большое.