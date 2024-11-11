Маршрут следования поезда 526Ж Саратов — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саратов — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саратов 1
Пассажирский
17:43
0 км.
0 ч. 0 мин.
Карамыш
19:40
19:42
72 км.
1 ч. 57 мин.
Петров Вал
21:19
21:21
166 км.
3 ч. 36 мин.
Волгоград 1
00:36
01:16
332 км.
6 ч. 53 мин.
Суровикино
03:59
04:01
455 км.
10 ч. 16 мин.
Обливская
04:30
04:32
481 км.
10 ч. 47 мин.
Чернышков
05:04
05:06
505 км.
11 ч. 21 мин.
Морозовская
05:37
05:42
534 км.
11 ч. 54 мин.
Тацинская
06:38
06:40
578 км.
12 ч. 55 мин.
Белая Калитва
07:35
07:37
614 км.
13 ч. 52 мин.
Лихая
08:58
09:28
658 км.
15 ч. 15 мин.
Зверево
09:57
09:59
674 км.
16 ч. 14 мин.
Сулин
10:18
10:20
689 км.
16 ч. 35 мин.
Шахтная
10:52
10:54
707 км.
17 ч. 9 мин.
Новочеркасск
11:33
11:35
743 км.
17 ч. 50 мин.
Ростов
Главный
12:28
13:04
781 км.
18 ч. 45 мин.
Тимашевская
16:28
16:35
966 км.
22 ч. 45 мин.
Протока
17:53
17:55
1042 км.
1 д. 0 ч. 10 мин.
Анапа
22:25
1114 км.
1 д. 4 ч. 42 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень хороший проводник Дмитрий. Все нам показал и рассказал, улыбался. С самого начала вел себя очень культурно и вежливо. По ходу поездки пару раз обращались – сама сдержанность и внимательность)
Как ни печально, но кондиционер вообще считай не работал. Он как бы был, как-бы даже дул прохладным воздухом но от него не было практически никакого толка. Потому что вагон нагрелся так, что внутри была настоящая баня. Даже на улице было меньше градусов, чем в вагоне.
Если решите поехать на этом поезде – возьмите с собой обязательно веер! Потому что без него будет нереально пережить такую жару.
Всем привет. У нас была молодая проводница. Замученная и опухшая, как будто она до рейса всю ночь в ночном клубе пробыла и сразу с него не спавши пошла на работу. Не понимаю как такое допускает начальство. Ходила как сонная муха.
Вагон попался очень неплохой. Конечно не новый, однако очень чистый и ухоженный. Приятно было на нем ехать. В соседнем вагоне был биотуалет, поэтому когда у нас закрывали – мы просто ходили в соседний вагон. Всегда была бумага на месте. Очень понравилась поездка.