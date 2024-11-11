Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 579Ж Волгоград — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 579Ж Волгоград — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
20:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Петров Вал
23:56
23:59
166 км.
3 ч. 8 мин.
Карамыш
01:40
01:42
260 км.
4 ч. 52 мин.
Саратов 1
Пассажирский
03:39
04:19
332 км.
6 ч. 51 мин.
Аткарск
05:51
05:56
409 км.
9 ч. 3 мин.
Ртищево 1
07:40
08:10
502 км.
10 ч. 52 мин.
Вертуновская
08:36
08:38
526 км.
11 ч. 48 мин.
Тамала
09:06
09:08
549 км.
12 ч. 18 мин.
Умет
09:26
09:28
568 км.
12 ч. 38 мин.
Кирсанов
09:45
09:48
586 км.
12 ч. 57 мин.
Тамбов 1
11:02
11:07
674 км.
14 ч. 14 мин.
Никифоровка
11:50
11:52
721 км.
15 ч. 2 мин.
Мичуринск
Уральский
12:21
12:56
740 км.
15 ч. 33 мин.
Грязи
Воронежские
13:54
14:17
798 км.
17 ч. 6 мин.
Липецк
15:19
15:30
827 км.
18 ч. 31 мин.
Елец
16:50
17:21
897 км.
20 ч. 2 мин.
Ефремов
19:40
19:42
963 км.
22 ч. 52 мин.
Узловая 1
Московской жд
21:32
21:36
1055 км.
1 д. 0 ч. 44 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
01:30
1252 км.
1 д. 4 ч. 42 мин.
