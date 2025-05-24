Маршрут следования поезда 529С Анапа — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
19:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Крымская
21:13
21:53
54 км.
1 ч. 43 мин.
Абинская
22:08
22:10
65 км.
2 ч. 38 мин.
Краснодар 1
23:23
23:56
133 км.
3 ч. 53 мин.
Динская
00:27
00:29
160 км.
4 ч. 57 мин.
Кореновск
00:59
01:01
194 км.
5 ч. 29 мин.
Выселки
01:26
01:32
213 км.
5 ч. 56 мин.
Тихорецкая
02:46
03:04
260 км.
7 ч. 16 мин.
Ея
04:08
04:12
305 км.
8 ч. 38 мин.
Белоглинская
04:34
04:37
323 км.
9 ч. 4 мин.
Сальск
05:53
06:15
392 км.
10 ч. 23 мин.
Пролетарская
06:50
06:53
419 км.
11 ч. 20 мин.
Куберле
07:45
07:48
470 км.
12 ч. 15 мин.
Зимовники
08:18
08:21
495 км.
12 ч. 48 мин.
Ремонтная
09:01
09:04
531 км.
13 ч. 31 мин.
Котельниково
09:50
09:52
568 км.
14 ч. 20 мин.
Жутово
10:44
10:46
621 км.
15 ч. 14 мин.
Сарепта
12:30
12:36
709 км.
17 ч. 0 мин.
Волгоград 1
13:15
13:59
730 км.
17 ч. 45 мин.
Петров Вал
17:29
17:31
896 км.
21 ч. 59 мин.
Карамыш
19:07
19:09
990 км.
23 ч. 37 мин.
Саратов 1
Пассажирский
20:49
21:37
1062 км.
1 д. 1 ч. 19 мин.
Сенная
23:54
23:56
1157 км.
1 д. 4 ч. 24 мин.
Кулатка
01:05
01:08
1232 км.
1 д. 5 ч. 35 мин.
Возрождение
01:32
01:35
1258 км.
1 д. 6 ч. 2 мин.
Сызрань Город
02:56
03:03
1310 км.
1 д. 7 ч. 26 мин.
Самара
06:50
08:23
1419 км.
1 д. 11 ч. 20 мин.
Бугуруслан
11:15
11:17
1578 км.
1 д. 15 ч. 45 мин.
Абдулино
12:38
12:40
1659 км.
1 д. 17 ч. 8 мин.
Приютово
13:11
13:13
1689 км.
1 д. 17 ч. 41 мин.
Аксаково
13:32
13:35
1708 км.
1 д. 18 ч. 2 мин.
Шафраново
14:20
14:22
1749 км.
1 д. 18 ч. 50 мин.
Раевка
14:41
14:43
1762 км.
1 д. 19 ч. 11 мин.
Уфа
17:08
1862 км.
1 д. 21 ч. 38 мин.
