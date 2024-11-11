Маршрут следования поезда 503С Анапа — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
09:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Варениковская
11:17
11:19
32 км.
1 ч. 27 мин.
Протока
12:25
12:27
71 км.
2 ч. 35 мин.
Тимашевская
13:48
14:10
147 км.
3 ч. 58 мин.
Староминская-Тимашевск
15:58
16:00
244 км.
6 ч. 8 мин.
Первомайская
17:22
17:40
330 км.
7 ч. 32 мин.
Лихая
21:37
22:05
445 км.
11 ч. 47 мин.
Белая Калитва
23:10
23:12
489 км.
13 ч. 20 мин.
Тацинская
00:22
00:24
525 км.
14 ч. 32 мин.
Морозовская
01:30
01:50
569 км.
15 ч. 40 мин.
Чернышков
02:26
02:28
598 км.
16 ч. 36 мин.
Обливская
02:55
02:57
622 км.
17 ч. 5 мин.
Суровикино
03:21
03:23
648 км.
17 ч. 31 мин.
Волгоград 1
05:48
06:31
771 км.
19 ч. 58 мин.
Петров Вал
10:11
10:14
937 км.
1 д. 0 ч. 21 мин.
Саратов 1
Пассажирский
14:18
14:58
1102 км.
1 д. 4 ч. 28 мин.
Сенная
17:20
17:22
1197 км.
1 д. 7 ч. 30 мин.
Возрождение
18:54
18:56
1298 км.
1 д. 9 ч. 4 мин.
Сызрань Город
20:17
20:24
1350 км.
1 д. 10 ч. 27 мин.
Жигулевское Море
23:20
23:40
1428 км.
1 д. 13 ч. 30 мин.
Кинель
01:51
01:53
1506 км.
1 д. 16 ч. 1 мин.
Бугуруслан
04:00
04:02
1632 км.
1 д. 18 ч. 10 мин.
Абдулино
05:22
05:40
1713 км.
1 д. 19 ч. 32 мин.
Аксаково
06:33
06:35
1762 км.
1 д. 20 ч. 43 мин.
Уфа
10:14
1903 км.
2 д. 0 ч. 24 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Приятная проводница. Хорошие купе. Были розетки рабочие. Можно было зарядить нормально телефон. В остальном все спокойно.
Попалась бабушка-соседка, которая постоянно жевала что-то всю дорогу. Я удивляюсь как в людей влазит столько еды!!!! Так ладно бы просто жевала. Она воняла своей едой всю дорогу.
Спасибо за поездку. Прежде всего комфортом я обязана нашей проводнице, которая старалась и делала все для того чтобы каждый пассажир чуствовал себя хорошо. Еда в поезде – почти что всё вкусняшки.
Выходили курить на остановках и иногда между вагонами. Проводница гоняла. Сделайте нормальную курилку, чтобы можно было без проблем выходить! А то как дети малые прячемся.
Я люблю когда в купе чисто и убранно. Но вот не могу сказать этого про этот поезд. В углах песок. Подметают просто для вида. Что якобы подметено. Но песок просто размазывается ровным слоем по всем проходам.