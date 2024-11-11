Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 531Г Киров — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 531Г Киров — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Киров — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Киров
Пассажирский
17:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лянгасово
18:08
18:10
13 км.
0 ч. 18 мин.
Оричи
18:33
18:35
39 км.
0 ч. 43 мин.
Котельнич 1
19:09
19:11
81 км.
1 ч. 19 мин.
Шахунья
20:42
20:44
205 км.
2 ч. 52 мин.
Урень
21:28
21:30
259 км.
3 ч. 38 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
23:51
00:10
428 км.
6 ч. 1 мин.
Суроватиха
01:32
01:34
490 км.
7 ч. 42 мин.
Арзамас 1
02:32
03:12
529 км.
8 ч. 42 мин.
Шатки
03:57
04:03
560 км.
10 ч. 7 мин.
Лукоянов
04:35
04:37
588 км.
10 ч. 45 мин.
Красный Узел
07:26
07:52
677 км.
13 ч. 36 мин.
Саранск
08:24
08:31
703 км.
14 ч. 34 мин.
Пенза 1
11:11
11:52
813 км.
17 ч. 21 мин.
Сердобск
13:34
13:36
912 км.
19 ч. 44 мин.
Ртищево 1
14:32
14:42
947 км.
20 ч. 42 мин.
Аркадак
15:29
15:31
987 км.
21 ч. 39 мин.
Балашов
Пассажирский
16:18
16:45
1037 км.
22 ч. 28 мин.
Поворино
18:30
19:05
1109 км.
1 д. 0 ч. 40 мин.
Алексиково
19:48
19:51
1135 км.
1 д. 1 ч. 58 мин.
Филоново
21:01
21:05
1188 км.
1 д. 3 ч. 11 мин.
Себряково
23:18
23:21
1253 км.
1 д. 5 ч. 28 мин.
Арчеда
00:18
00:21
1297 км.
1 д. 6 ч. 28 мин.
Волгоград 1
02:55
03:36
1429 км.
1 д. 9 ч. 5 мин.
Котельниково
07:27
07:29
1586 км.
1 д. 13 ч. 37 мин.
Ремонтная
08:21
08:24
1623 км.
1 д. 14 ч. 31 мин.
Зимовники
09:01
09:04
1659 км.
1 д. 15 ч. 11 мин.
Куберле
09:32
09:35
1684 км.
1 д. 15 ч. 42 мин.
Двойная
09:57
10:02
1703 км.
1 д. 16 ч. 7 мин.
Сальск
11:20
11:48
1761 км.
1 д. 17 ч. 30 мин.
Песчанокопская
12:50
12:53
1810 км.
1 д. 19 ч. 0 мин.
Ея
13:37
13:40
1848 км.
1 д. 19 ч. 47 мин.
Ровное
13:52
13:57
1856 км.
1 д. 20 ч. 2 мин.
Кавказская
16:07
16:42
1911 км.
1 д. 22 ч. 17 мин.
Курганная
18:16
18:18
1969 км.
2 д. 0 ч. 26 мин.
Белореченская
19:15
19:50
2026 км.
2 д. 1 ч. 25 мин.
Хадыженская
21:29
21:45
2074 км.
2 д. 3 ч. 39 мин.
Туапсе
23:38
23:43
2123 км.
2 д. 5 ч. 48 мин.
Лазаревская
00:40
02:03
2150 км.
2 д. 6 ч. 50 мин.
Лоо
02:46
02:48
2182 км.
2 д. 8 ч. 56 мин.
Сочи
03:20
03:25
2198 км.
2 д. 9 ч. 30 мин.
Хоста
03:44
03:46
2211 км.
2 д. 9 ч. 54 мин.
Адлер
03:57
2219 км.
2 д. 10 ч. 7 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Спасибо большое за хорошую поездку. Проводницы девочки вообще молодцы! Очень вежливо общаются, хорошо выполняют свою работу и приятные в общении!!!! Удручает только отсутствие кондиционера. Летом ездить просто невозможно!
В вагоне нечем было дышать, особенно на подъезде к адлеру. Настоящая душегубка. Персонал очень хороший. На нем все и держится.
Как в послевоенное время живем, невозможно! Когда наконец поставят хотя бы биотуалеты с кондиционерами!? Поезд едет на юг, там жарко. В вагоне можно сознание потерять от жары.
Все было нормуль. Только жарко. Кондиционера не было. Хотя его тут никогда не было.
Были какие-то проблемы с нагревом воды. Вода просто не закипала, стояла температура 65 градусов. Невозможно было даже чая нормально попить. Билеты дорогие. Не доволен.