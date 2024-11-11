Поезд 531Г Киров — Адлер

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

17:50

Киров

2 д. 10 ч. 7 мин.

03:57

Адлер

43

Маршрут следования поезда 531Г Киров — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Киров — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Киров
Пассажирский

17:50

0 км.

0 ч. 0 мин.

Лянгасово

18:08

2 мин.

18:10

13 км.

0 ч. 18 мин.

Оричи

18:33

2 мин.

18:35

39 км.

0 ч. 43 мин.

Котельнич 1

19:09

2 мин.

19:11

81 км.

1 ч. 19 мин.

Шахунья

20:42

2 мин.

20:44

205 км.

2 ч. 52 мин.

Урень

21:28

2 мин.

21:30

259 км.

3 ч. 38 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

23:51

19 мин.

00:10

428 км.

6 ч. 1 мин.

Суроватиха

01:32

2 мин.

01:34

490 км.

7 ч. 42 мин.

Арзамас 1

02:32

40 мин.

03:12

529 км.

8 ч. 42 мин.

Шатки

03:57

6 мин.

04:03

560 км.

10 ч. 7 мин.

Лукоянов

04:35

2 мин.

04:37

588 км.

10 ч. 45 мин.

Красный Узел

07:26

26 мин.

07:52

677 км.

13 ч. 36 мин.

Саранск

08:24

7 мин.

08:31

703 км.

14 ч. 34 мин.

Пенза 1

11:11

41 мин.

11:52

813 км.

17 ч. 21 мин.

Сердобск

13:34

2 мин.

13:36

912 км.

19 ч. 44 мин.

Ртищево 1

14:32

10 мин.

14:42

947 км.

20 ч. 42 мин.

Аркадак

15:29

2 мин.

15:31

987 км.

21 ч. 39 мин.

Балашов
Пассажирский

16:18

27 мин.

16:45

1037 км.

22 ч. 28 мин.

Поворино

18:30

35 мин.

19:05

1109 км.

1 д. 0 ч. 40 мин.

Алексиково

19:48

3 мин.

19:51

1135 км.

1 д. 1 ч. 58 мин.

Филоново

21:01

4 мин.

21:05

1188 км.

1 д. 3 ч. 11 мин.

Себряково

23:18

3 мин.

23:21

1253 км.

1 д. 5 ч. 28 мин.

Арчеда

00:18

3 мин.

00:21

1297 км.

1 д. 6 ч. 28 мин.

Волгоград 1

02:55

41 мин.

03:36

1429 км.

1 д. 9 ч. 5 мин.

Котельниково

07:27

2 мин.

07:29

1586 км.

1 д. 13 ч. 37 мин.

Ремонтная

08:21

3 мин.

08:24

1623 км.

1 д. 14 ч. 31 мин.

Зимовники

09:01

3 мин.

09:04

1659 км.

1 д. 15 ч. 11 мин.

Куберле

09:32

3 мин.

09:35

1684 км.

1 д. 15 ч. 42 мин.

Двойная

09:57

5 мин.

10:02

1703 км.

1 д. 16 ч. 7 мин.

Сальск

11:20

28 мин.

11:48

1761 км.

1 д. 17 ч. 30 мин.

Песчанокопская

12:50

3 мин.

12:53

1810 км.

1 д. 19 ч. 0 мин.

Ея

13:37

3 мин.

13:40

1848 км.

1 д. 19 ч. 47 мин.

Ровное

13:52

5 мин.

13:57

1856 км.

1 д. 20 ч. 2 мин.

Кавказская

16:07

35 мин.

16:42

1911 км.

1 д. 22 ч. 17 мин.

Курганная

18:16

2 мин.

18:18

1969 км.

2 д. 0 ч. 26 мин.

Белореченская

19:15

35 мин.

19:50

2026 км.

2 д. 1 ч. 25 мин.

Хадыженская

21:29

16 мин.

21:45

2074 км.

2 д. 3 ч. 39 мин.

Туапсе

23:38

5 мин.

23:43

2123 км.

2 д. 5 ч. 48 мин.

Лазаревская

00:40

83 мин.

02:03

2150 км.

2 д. 6 ч. 50 мин.

Лоо

02:46

2 мин.

02:48

2182 км.

2 д. 8 ч. 56 мин.

Сочи

03:20

5 мин.

03:25

2198 км.

2 д. 9 ч. 30 мин.

Хоста

03:44

2 мин.

03:46

2211 км.

2 д. 9 ч. 54 мин.

Адлер

03:57

2219 км.

2 д. 10 ч. 7 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Киров → Адлер Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Киров и Адлер

Информация о поезде 531Г

Планируете поездку по маршруту Киров — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 531Г. Этот поезд отправляется со станции Киров в 17:50 и прибывает на конечную станцию Адлер в 03:57. Вся дорога занимает 2 д. 10 ч. 7 мин., а суммарное время стоянок составляет - 8 ч. 43 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 531Г

Количество остановок поезда:

43 станции

Самая длинная остановка:

83 мин. – станция Лазаревская

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Екатерина Л

    Спасибо большое за хорошую поездку. Проводницы девочки вообще молодцы! Очень вежливо общаются, хорошо выполняют свою работу и приятные в общении!!!! Удручает только отсутствие кондиционера. Летом ездить просто невозможно!

  2. Андрей Михайлович

    В вагоне нечем было дышать, особенно на подъезде к адлеру. Настоящая душегубка. Персонал очень хороший. На нем все и держится.

  3. Виктория Викторовна Вагина

    Как в послевоенное время живем, невозможно! Когда наконец поставят хотя бы биотуалеты с кондиционерами!? Поезд едет на юг, там жарко. В вагоне можно сознание потерять от жары.

  4. Марина

    Все было нормуль. Только жарко. Кондиционера не было. Хотя его тут никогда не было.

  5. Андрей Сорокин

    Были какие-то проблемы с нагревом воды. Вода просто не закипала, стояла температура 65 градусов. Невозможно было даже чая нормально попить. Билеты дорогие. Не доволен.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
