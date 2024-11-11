Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 589Й Уфа — Имеретинский Курорт (Адлер). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
05:18
2 д. 5 ч. 16 мин.
33
Маршрут следования поезда 589Й Уфа — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
05:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аксаково
09:00
09:02
141 км.
3 ч. 42 мин.
Абдулино
09:55
09:57
190 км.
4 ч. 37 мин.
Самара
13:47
15:46
429 км.
8 ч. 29 мин.
Сызрань Город
19:03
19:10
538 км.
13 ч. 45 мин.
Возрождение
20:22
20:24
590 км.
15 ч. 4 мин.
Кулатка
20:47
20:49
616 км.
15 ч. 29 мин.
Сенная
21:53
21:55
691 км.
16 ч. 35 мин.
Саратов 1
Пассажирский
00:52
01:32
786 км.
19 ч. 34 мин.
Петров Вал
05:29
05:31
951 км.
1 д. 0 ч. 11 мин.
Волгоград 1
09:06
09:50
1117 км.
1 д. 3 ч. 48 мин.
Котельниково
13:06
13:08
1274 км.
1 д. 7 ч. 48 мин.
Ремонтная
13:49
13:55
1311 км.
1 д. 8 ч. 31 мин.
Зимовники
14:29
14:34
1347 км.
1 д. 9 ч. 11 мин.
Куберле
15:04
15:06
1372 км.
1 д. 9 ч. 46 мин.
Двойная
15:28
15:30
1391 км.
1 д. 10 ч. 10 мин.
Сальск
16:36
17:10
1449 км.
1 д. 11 ч. 18 мин.
Песчанокопская
18:10
18:15
1498 км.
1 д. 12 ч. 52 мин.
Ея
19:02
19:07
1536 км.
1 д. 13 ч. 44 мин.
Ровное
19:20
19:35
1544 км.
1 д. 14 ч. 2 мин.
Тихорецкая
20:27
20:46
1580 км.
1 д. 15 ч. 9 мин.
Выселки
21:52
21:57
1627 км.
1 д. 16 ч. 34 мин.
Кореновск
23:16
23:40
1646 км.
1 д. 17 ч. 58 мин.
Динская
00:16
00:18
1680 км.
1 д. 18 ч. 58 мин.
Краснодар 1
01:27
01:43
1707 км.
1 д. 20 ч. 9 мин.
Горячий Ключ
03:27
04:06
1749 км.
1 д. 22 ч. 9 мин.
Туапсе
06:18
06:28
1810 км.
2 д. 1 ч. 0 мин.
Лазаревская
07:30
07:35
1837 км.
2 д. 2 ч. 12 мин.
Лоо
08:43
08:53
1869 км.
2 д. 3 ч. 25 мин.
Сочи
09:17
09:28
1885 км.
2 д. 3 ч. 59 мин.
Хоста
09:47
09:49
1898 км.
2 д. 4 ч. 29 мин.
Адлер
10:01
10:20
1906 км.
2 д. 4 ч. 43 мин.
Имеретинский Курорт
10:34
1912 км.
2 д. 5 ч. 16 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Уфа → Имеретинский Курорт (Адлер) Распечатать расписание поезда