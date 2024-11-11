Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 123Ф Волгоград — Ташкент (Узбекистан).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
19:59
2 д. 8 ч. 49 мин.
04:48
24
Маршрут следования поезда 123Ф Волгоград — Ташкент (Узбекистан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Ташкент (Узбекистан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
19:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волжский
20:44
20:53
21 км.
0 ч. 45 мин.
Владимировка
22:38
22:40
139 км.
2 ч. 39 мин.
Верхний Баскунчак
23:26
23:38
180 км.
3 ч. 27 мин.
Аксарайская
02:20
04:40
366 км.
6 ч. 21 мин.
Ганюшкино
08:15
09:45
447 км.
12 ч. 16 мин.
Исатай
11:01
11:05
525 км.
15 ч. 2 мин.
Атырау
13:12
13:42
672 км.
17 ч. 13 мин.
Доссор
15:04
15:18
758 км.
19 ч. 5 мин.
Макат
15:55
16:25
789 км.
19 ч. 56 мин.
Кульсары
18:29
18:59
878 км.
22 ч. 30 мин.
Бейнеу
22:29
23:59
1083 км.
1 д. 2 ч. 30 мин.
Каракалпакия
01:34
03:58
1182 км.
1 д. 5 ч. 35 мин.
Кунград
08:46
09:07
1467 км.
1 д. 12 ч. 47 мин.
Нукус
11:03
11:34
1560 км.
1 д. 15 ч. 4 мин.
Шават
14:30
14:33
1656 км.
1 д. 18 ч. 31 мин.
Ургенч
15:02
15:33
1691 км.
1 д. 19 ч. 3 мин.
Хазарасп
16:15
16:19
1734 км.
1 д. 20 ч. 16 мин.
Бухара 1
20:51
21:11
2077 км.
2 д. 0 ч. 52 мин.
Навои
22:13
22:17
2159 км.
2 д. 2 ч. 14 мин.
Блок пост 3795км
23:22
23:24
2239 км.
2 д. 3 ч. 23 мин.
Самарканд
00:13
00:33
2296 км.
2 д. 4 ч. 14 мин.
Джизак
02:12
02:16
2386 км.
2 д. 6 ч. 13 мин.
Ташкент
Центральный
04:48
2566 км.
2 д. 8 ч. 49 мин.
