Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 089Ж Волгоград — Санкт-Петербург
02:36
1 д. 9 ч. 34 мин.
12:10
Маршрут следования поезда 089Ж Волгоград — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
02:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Иловля 1
04:13
04:15
76 км.
1 ч. 37 мин.
Арчеда
05:32
05:37
130 км.
2 ч. 56 мин.
Себряково
06:43
06:47
174 км.
4 ч. 7 мин.
Филоново
07:55
08:00
239 км.
5 ч. 19 мин.
Алексиково
08:57
09:01
292 км.
6 ч. 21 мин.
Поворино
09:35
09:54
318 км.
6 ч. 59 мин.
Борисоглебск
10:22
10:24
338 км.
7 ч. 46 мин.
Грибановка
10:45
10:50
353 км.
8 ч. 9 мин.
Народная
11:06
11:08
370 км.
8 ч. 30 мин.
Терновка
11:29
11:31
388 км.
8 ч. 53 мин.
Жердевка
11:48
11:50
406 км.
9 ч. 12 мин.
Токаревка
12:17
12:19
434 км.
9 ч. 41 мин.
Оборона
12:43
12:45
461 км.
10 ч. 7 мин.
Добринка
13:10
13:12
484 км.
10 ч. 34 мин.
Плавица
13:26
13:28
495 км.
10 ч. 50 мин.
Грязи
Воронежские
14:10
14:56
534 км.
11 ч. 34 мин.
Липецк
15:37
16:11
563 км.
13 ч. 1 мин.
Елец
17:30
18:01
633 км.
14 ч. 54 мин.
Становая
18:47
18:49
654 км.
16 ч. 11 мин.
Ефремов
19:53
19:55
699 км.
17 ч. 17 мин.
Волово
20:54
20:56
745 км.
18 ч. 18 мин.
Жданка
21:27
21:29
770 км.
18 ч. 51 мин.
Узловая 1
Московской жд
21:55
21:59
792 км.
19 ч. 19 мин.
Венев
22:54
22:58
833 км.
20 ч. 18 мин.
Ожерелье
23:51
00:19
883 км.
21 ч. 15 мин.
Москва
Восточный Вокзал
02:39
02:55
996 км.
1 д. 0 ч. 3 мин.
Тверь
05:52
05:54
1158 км.
1 д. 3 ч. 16 мин.
Вышний Волочек
06:59
07:00
1274 км.
1 д. 4 ч. 23 мин.
Бологое-Московское
07:55
07:56
1317 км.
1 д. 5 ч. 19 мин.
Окуловка
08:39
08:40
1387 км.
1 д. 6 ч. 3 мин.
Малая Вишера
09:21
09:22
1468 км.
1 д. 6 ч. 45 мин.
Чудово-Московское
09:47
09:48
1511 км.
1 д. 7 ч. 11 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
12:10
1627 км.
1 д. 9 ч. 34 мин.
